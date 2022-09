Drame à Kouroussa. 14 morts et 5 blessés dans un accident: « il y avait un bidon d’essence dans le véhicule qui a pris feu » (préfet)

Comme nous vous l’annoncions dans un de nos précédents articles, un grave accident de la route [photo d’archives] s’est produit la nuit dernière sur la nationale Kankan-Kouroussa à la rentrée de la ville de Kouroussa.

Selon les explications du colonel Idrissa Camara, le préfet de la localité que nous avons joint par téléphone, un mini bus en partance pour Bissikirima est entré en collision avec une camionnette.

« C’est dans la nuit vers 2 heures du matin que j’ai été appelé par la police qui était sur les lieux de l’accident. C’est à moins de 5 kilomètres de la ville que l’accident s’est produit. C’est un mini bus qui quittait Kondjanakoro, une sous-préfecture de Mandiana qui accompagnait un corps pour Bissikirima une sous-préfecture de Dabola, le mini bus est rentré en collision avec un autre véhicule qui est une camionnette immatriculée RC 1690 AS. »

Le bilan est sanglant, 14 morts et 5 blessés graves dont 2 dans un état critique. 11 d’entre les morts sont complètement brulés, puisque le véhicule qui était en excès de vitesse a pris feu.

« L’accident était violent, l’excès de vitesse était à la base. Selon les informations d’un des survivants, dans le véhicule il y avait un bidon d’essence, lorsque l’accident s’est produit. C’est un des pneus qui a pété donc avec le choc, le bidon d’essence qui était dedans a pris feu et les portes étaient complètement verrouillées. On n’a pas pu sauver tout le monde, il y a eu 14 morts dont 11 complètement calcinés. On a déposé les corps au niveau de la morgue de l’hôpital préfectoral de Kouroussa, il y a 5 personnes qui sont sous soins intensifs, deux d’entres elles ont été déférées à l’hôpital régional de Kankan, elles ne pouvaient pas être prises en charge ici compte tenu de l’état de gravité de leur choc. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan