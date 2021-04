Kouroussa : 2 morts et plusieurs blessés lors des affrontements (source)

La situation devient encore plus grave à Kouroussa. La ville est en ébullition. Les forces de sécurité et de défense sont venues en renfort pour disperser les manifestants qui ont pillé le domicile du préfet et celui du maire. C’est ainsi que les tirs à balles réelles ont commencé. Le bilan est lourd : 2 manifestants tués par balles réelles et plusieurs blessés, selon un.conseiller communal joint par Mediaguinee.

A présent, des milliers de femmesde Kouroussa sont sorties pour ériger les barrages partout dans la ville.

« Les militaires sont en train de nous tuer. Ils ont tué 2 personnes et blessé plusieurs manifestants. Les femmes sont plus déterminées que les hommes, elles sont prêtes à tout. », témoigne un manifestant.

La tension reste vive malgré l’intervention des forces de l’ordre et de défense. Visiblement, les manifestants comptent aller jusqu’au bout.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

