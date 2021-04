Kouroussa : le calme est revenu après l’arrivée des émissaires du président…

Après une journée tendue entre manifestants et forces de l’ordre, avec beaucoup de dégâts matériels et des pertes en vies humaines, le président de la république, Alpha Condé, a enfin envoyé une délégation chez le Sötikèmö de Kouroussa dans la nuit du samedi 17 avril 2021.

La délégation était composée du gouverneur de la région administrative de Kankan, de l’Inspecteur régional de la jeunesse, de l’Inspecteur régional de la ligue islamique plus le grand imam de Kankan et celui de Kouroussa. Objectif : trouver un terrain d’entente et préserver la paix. C’est le président de la ligue islamique régionale qui s’est exprimée au nom de la paix : « nous sommes vénus vous rencontrer pour qu’il y ait la paix et la concorde sociale. La guerre ne développe pas une localité. Donc, mettez la balle à terre. C’est au nom du président Alpha Condé ».

Les deux corps ont été envoyés dans leurs villages respectifs. La ville reste paralysée.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601