Kouroussa : le nouveau sous-préfet de Kanséréah investi dans ses fonctions

Chef-lieu du canton des 162 villages de Sankaran de 1945 à 1956 dirigés par Diamanaty (chef de district) Bolokada Sory Condé, Kanséréah vient d’être érigé en sous préfecture. Ce jeudi 8 juillet 2021, le premier sous-préfet de la dite localité a été investi dans ses fonctions devant une foule compacte venue de Kouroussa, Faranah, Kissidougou ainsi que les sept districts qui la composent.



Dans son allocution de circonstance Mamady Fatoumata Condé a, au nom de ses concitoyens, souligné : « Ce village fondé par le patriarche Fran Kanséré Condé, est directement rattaché à Dafölö, capitale historique du royaume de doo. Au nom des 11305 habitants de Kanséréah, nous remercions le président Alpha Condé, le ministre Général Bouréma Condé, les autorités à tout niveau de Kankan, Kouroussa Banfèlè, bref, tous ceux qui ont fourni des efforts pour l’érection de Kanséréah en sous-préfecture. Nous nous engageons de nouveau à soutenir les actions du gouvernement et cela sans démagogie. » “



Pour sa part, le secrétaire général chargé des affaires administratives de Kouroussa, a appelé la population à la paix : « Le président Alpha avait promis et il a réalisé. Vous venez d’être érigé en sous-préfecture. Tout ce que vous prouver faire pour le président , c’est de vous donner les mains et de vivre en harmonie. Nous vous invitons alors à la paix, à l’unité et à la cohésion entre vous.

Vous devez vivre en harmonie avec les administrateurs qui seront parmi vous pour vous aider à bien développer cette localité », a déclaré Fanta Mady Condé



Le nouveau sous-préfet, Sékou Kourouma a, de son côté souligné : « Aujourd’hui, je suis content du fait que le président de la République, le Général Bouréma condé, le gouverneur de kankan, le préfet de Kouroussa et les cadres de Banfèlè pour n

m’avoir choisi parmi tant d’autres d’être le tout nouveau sous-préfet de Kanséréah. Je prends un engagement solennel devant Dieu et les hommes que je m’investirai toujours pour la culture de la paix et le développement. Je tends la main franche à tout le monde pour le développement de cette localité. » “



Situé à 105 kilomètres de Kouroussa centre, Kanséréah vient de tourner une page de son histoire. C’est pourquoi, résidents et ressortissants de cette localité doivent conjuguer les efforts pour le développement harmonieux de leur localité.



Lanciné Keita pour média guinée.

Tel: 628 464 659.