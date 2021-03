Kouroussa : le préfet limoge le DSPJ et un président de district, à Sanguiana

Après la fermeture de la sous-préfecture de Sanguiana par sa jeunesse en colère contre le sous-préfet, Sayon Keita, le préfet de Kouroussa a reçu samedi dernier, les ressortissants de cette localité (Sanguiana) pour échanger sur la question.

Au cours de ladite rencontre, ces ressortissants ont déploré les actes survenus tout en promettant l’autorité préfectorale que ces genres d’actes ne se reproduiront plus. Et que la paix et la sérénité règneront désormais entre administrateurs et administrés de Sanguiana.

« Nous venons et prenons la parole avec honte pour déplorer ce qui s’est passé. Car, les jeunes ont très mal agi. Nous, ressortissants de Sanguiana, assurons l’autorité qu’il n’aura plus rien désormais. Il faut que le sous-préfet retourne », diront-ils.

Prenant la parole, le préfet a accepté les doléances faites par ces visiteurs. Il a par contre pris des dispositions nécessaires et exemplaires contre le délégué sous-préfectoral de la jeunesse de Sanguiana et le président du district.

« Après tout, les jeunes ont fait un faux mouvement. Tous ceux qu’ils ont dit, c’est vraiment du faux. Donc j’enlève le délégué sous-préfectoral de la jeunesse et le président du district de Sanguiana-centre plus les tombolas, cette décision reste ferme », a dit le préfet.

A noter que le sous-préfet, Sayon Keita a été réinstallé le lundi, 22 mars 2021 à Sanguiana devant la notabilité.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

+224622478601