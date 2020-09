Kouroussa : l’excès de vitesse serait à l’origine de l’accident qui a fait 3 morts

Ministère de la Sécurité et de la protection civile- Dimanche 20 Septembre 2020, s’est produit un accident de la circulation dans le district de Kolomankambayah dans la Sous-préfecture de Sanguiyanah, Préfecture de Kouroussa.

Une collision entre un pick-up de Marque Toyota Hilux et une voiture de Marque Volvo en partance pour Kouroussa a fait trois (3) morts dont un (01) sur le coup de choc et les deux (02) ont succombés de leurs blessures à l’hôpital de Kouroussa et de Kankan.

On dénombre également des blessés qui se trouvent à l’hôpital de Kouroussa et de Kankan.

L’excès de vitesse serait à l’origine de cet accident avec dégâts matériels importants.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, rappelle en conséquence aux usagers de la route que le respect des règles de conduite reste et demeure une obligation pour tous afin de préserver les vies sacrées des personnes.

En cette douloureuse circonstance, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile adresse les condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un très bon rétablissement aux blessés.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile