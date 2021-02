KPC à Labé : rénovation du stade régional et hôtel 3 étoiles au menu

Le magnat guinéen de l’immobilier Kerfalla Person Camara (KPC) est depuis ce mercredi 17 février dans la ville de Labé, chef-lieu de la Moyenne Guinée, pour un séjour de travail. Ce jeudi, à l’image de la ville de Kindia, le magnat de l’immobilier a été accueilli par une foule en liesse au stade régional Saïfoulaye de Labé. Ce, après avoir eu une brève rencontre avec le maire, le préfet et le secrétaire général de la ligue islamique régionale, Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah. Après les allocutions du préfet et du maire de Labé, le bienfaiteur est revenu sur l’objectif de sa visite dans la cité sainte de Karamoko Alpha mo Labé.

« L’objet de notre visite à Labé, c’est de suivre l’évolution des travaux car vous n’êtes pas sans savoir que les travaux ont déjà commencé depuis un certain temps, les travaux pour la pose du gazon synthétique. Donc, il fallait faire les travaux préliminaires, mais également procéder à la pose de la première pierre de l’ensemble des travaux annexes. Mais notre engagement n’était pas parti au début sur les clôtures, et un certain nombre de travaux, donc c’était pour venir procéder à la pose de la première pierre de l’ensemble de ces autres travaux, et rassurer les autorités de Labé et de Kindia de la volonté du chef de l’Etat qui m’a instruit de faire ces travaux, qu’il ira jusqu’au bout et que les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et dans les délais. Dans deux semaines, nous allons finir les travaux de terrassement, et nous allons commencer à couler le béton léger. Après cela, ils vont poser le gazon « , explique Kerfalla Camara.

Dans la foulée, le richissime homme d’affaires de lancer un appel l’endroit de la famille sportive de Labé : « Nous demandons à la famille sportive de veiller sur ce qui va être fait, de ne pas abandonner comme la première fois. Cette fois-ci quand les travaux vont finir, sous l’autorité du gouverneur, du préfet et du maire, une structure sera mise en place pour gérer cette infrastructure parce que la jeunesse de Labé a besoin qu’elle soit de très bonne qualité et de façon pérenne », souligne-t-il.

Après le stade régional, la délégation s’est transportée dans la sous-préfecture de Garambé, à 11 km de la ville pour la pose de la première pierre d’un hôtel 3 étoiles. Un projet privé que le magnat va bâtir dans le district Wonsson.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83