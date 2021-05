KPC candidat à la présidence de la Féguifoot : réactions des acteurs du football à Kankan

Le feuilleton de l’élection à la présidence de la fédération guinéenne de football est loin de connaître son épilogue. Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ et Abdoul Karim Bangoura ‘’AKB’’, qui s’étaient retirés de la course au poste de président et de vice-président de la Féguifoot, reviennent dans le jeu après le retrait d’Antonio Souaré.

Face à ce revirement de situation, le président de la Ligue régionale de football de Kankan, El hadj Ousmane Traoré ‘’Masta’’ explique : « KPC qui avait retiré sa candidature a jugé utile, comme il veut faire du bien pour le football guinéen, de déposer sa candidature ce lundi. AKB qui était aussi candidat au poste de vice-président a aussi jugé utile de postuler pour le poste de président. On a tendance à mettre le poste de président à la condition des moyens et c’est une administration pour le développement du football. »

Après une menace supposée de la FIFA ayant entraîné le retrait de la candidature du président sortant Antonio Souaré, KPC et Abdoul Karim Bangoura seraient désormais les deux seuls candidats à cette élection controversée. Ce qui suscite déjà des choix chez certains fans du football à Kankan. Selon Alhassane Condé dit Coach IVO, le candidat KPC est le meilleur choix.

« Concernant KPC, lorsqu’il sera élu, il n’a qu’à commencer à travailler là où Antonio Souaré s’est arrêté. Et j’espère que tous les bons footballeurs, tous ceux qui veulent la réussite du football guinéen, choisiront KPC. C’est quelqu’un à qui on peut porter notre confiance. Avec tout le travail qu’il a accompli, notamment la rénovation de certains stades, moi je l’apprécie et je l’encourage. », dit-il.

Pour rappel, le congrès électif de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), initialement prévu pour le 14, a été reporté au 18 mai prochain, apprend-on.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan