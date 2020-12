KPC, candidat à la Présidence de la Féguifoot ? ‘’Rien n’est exclu’’

Le président du légendaire club Hafia Fc Kerfalla Person Camara (KPC) a indiqué lundi que rien n’est exclu quant à sa candidature à la Présidence de la Fédération Guinéenne de Football( dont les rênes sont tenues par Mamadou Antonio Souaré.

« Je suis président de Hafia, de facto ça me donne le droit d’être candidat à toutes les élections, à tous les postes électifs de la fédération. Donc Je suis à la fois électeur et éligible. Je sais que des informations ont circulé, évidemment j’ai entendu depuis hier soir et aujourd’hui, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais une chose reste claire : si la nécessité est là pour contribuer à l’évolution du football au plus haut sommet, je n’hésiterais pas. Pour le moment, je ne peux que dire ça. En conclusion, rien n’est exclu », assure le riche homme d’affaires guinéen et patron du Groupe Guicopres. Ajoutant que « la Guinée appartient à tous les Guinéens, à tous ceux qui vivent en Guinée, chacun d’entre nous doit pouvoir apporter sa contribution pour le développement de notre pays. (…) Aujourd’hui, Dieu a voulu que nous soyions au milieu du football guinéen. S’il en est ainsi, j’userais de tous mes moyens (moraux, financiers et matériels) pour pouvoir apporter quelque chose au football. Tout obstacle qui se dresserait sur mon chemin à cet effet, je ferais en sorte de le lever et continuer ».

A noter que l’assemblée générale élective de la Fédération guinéenne de football aura lieu du 27 février prochain.