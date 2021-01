KPC honore ses engagements: le stade Fodé Fissa de Kindia reçoit sa pelouse synthétique

La cérémonie de réception des matériels du gazon synthétique offert par la Fondation KPC pour l’humanitaire a eu lieu ce lundi, 4 janvier 2021 au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia, dans la commune urbaine. Cette remise s’est déroulée en présence de plusieurs autorités.

Construit il y a 70 ans, le stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia fera bientôt peau neuve. Les équipements fournis par le PDG du groupe Guicopres ont été reçus ce matin par les autorités administratives et sportives de Kindia. Un geste qu’a salué le président de la ligue régionale de football de Kindia.

“Recevoir ce don de la part du PDG du groupe Guicopres est un ouf de soulagement par rapport à ce que vont devenir les athlètes qui vont pratiquer ce stade. Donc aujourd’hui, on est soulagés parce que ce stade âgé près de 70 ans va connaître un renouveau. Je remercie donc, au nom de la famille sportive ce donateur et aurais voulu ajouter un plaidoyer parce que dans le cahier de charge, on laisse entendre qu’il y a les vestiaires et la pelouse et si à ces deux on pouvait ajouter la clôture pour la garantie, pour la durée de cette pelouse ça nous ferait grand plaisir. Nous invitons donc le donateur KPC à se pencher sur plaidoyer pour qu’on puisse avoir la cloture”, a dit Moussa Orlando Camara.

Présent à cette cérémonie de remise, le préfet de Kindia, Elhadj N’Fansoumane Touré s’est réjoui du geste en ces termes : “c‘est une bonne chose pour Kindia et surtout cette remise des équipements intervient dans la première journée de travail de l’année 2021. C’est ce qui fait du plaisir et nous allons dire que 2021 commence très bien et on prie Dieu pour que ça continue comme ça. Qu’on aille de bien en bien pour le grand bien de Kindia. Merci au donateur et nous appelons tous les ressortissants pour que le stade Fodé Fissa renaisse pour la qualification du football à Kindia”.

Pour le moment, aucune date n’est indiquée pour le démarrage des travaux. Une offre qui réjouit les encadreurs et amoureux du cuir rond dans la préfecture de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10