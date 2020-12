KPC sur sa probable candidature à la présidence de la feguifoot : ‘’si la nécessite est là, je n’hésiterais pas’’

Présent ce lundi, 21 décembre 2020, au point de presse consacré à la présentation officielle du nouvel entraineur de son club (HAFIA), Kerfalla Camara ‘’KPC’’ s’est prononcé sur sa probable candidature au poste de président de la fédération guinéenne de football (feguifoot) qui circule depuis plus de 24h sur la toile.

A l’en croire, rien n’est exclu par rapport à son cas. « Je suis président du club Hafia. De facto, ça me donne le droit d’être candidat à tous les postes électifs de la fédération pour gérer notre football. Donc je suis à la fois éligible et électeur. Je sais que des informations ont circulé depuis hier soir sur la question, mais je ne veux pas me proposer là-dessus aujourd’hui. Mais une chose reste claire, c’est que si la nécessité est là pour contribuer à l’évolution de notre football au plus haut sommet, je n’hésiterais de m’engager. En conclusion, rien n’est exclu. »

Youssouf Keita, depuis le stade de Nongo