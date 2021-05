Kiridi après la prière de l’Aïd-Al-Fitr : ‘’on est très heureux d’avoir vécu’’

La République de Guinée à l’instar de plusieurs autres pays a célébré ce jeudi, 13 mai 2021, la fête de l’Aïd-Al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Chawal. Au Centre Islamique de Donka, c’est le premier Imam de la grande mosquée Fayçal, Elhadj Mamadou Saliou Camara qui a dirigé la prière ce jour.

Derrière lui, il y avait le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, du ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura du secrétaire général des Affaires Religieuses, de l’ancien ministre de la Sécurité Alpha Ibrahima Keïra ainsi que des milliers de fidèles musulmans.

À sa prise de parole, le secrétaire général de la Présidence a rendu grâce à Allah le maître du Monde en ces termes : « Je voudrais d’abord rendons grâce à Dieu le Miséricordieux de nous avoir accordé la chance par la santé, par la disponibilité de nous être acquitté de ce devoir religieux des 30 jours jeûne. Je remercie Dieu d’avoir permis à tous les musulmans de Guinée quelque soit leurs états de santé de vivre ce moment et je voudrais encore remercier tous les Imams et tous les Oulémas qui, pendant ce mois n’ont pas cessé de nous prodiguer des conseils pour nous rapproché de Dieu, pour nous rapprocher aussi de sa créature qui est l’être humain. Parce qu’être musulman, c’est aimer les hommes quelque soit leur religion. Donc on est très heureux d’avoir vécu », dit-il.

Aux fidèles musulmans d’ici d’ailleurs ? Kiridi Bangoura leur souhaite bonne fête et prompt rétablissement aux malades ;

« Je leur souhaite une très bonne fête. Je n’ai pas de message pour eux aujourd’hui, c’est les religieux qui doivent nous donner des messages à nous tous. Je souhaite à tous les guinéens et à toutes les guinéennes bonne fête. Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont contraint par la maladie ou par une souffrance quelconque, que Dieu leur accorde la santé, la prospérité et que notre pays puisse aller de l’avant.», a-t-il formulé.

Mamadou Yaya Barry

622266708