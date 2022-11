L’an 1 de Dr Diaka Sidibé à la tête du MESRSI: « l’ambition de mon département, c’est de bâtir un système éducatif fort »

C’est autour d’un déjeuner de presse organisé, ce samedi 12 novembre à l’université Abdel Gamal Nasser de Conakry que la ministre, Dr Diaka Sidibé a procédé à la présentation de l’ an 1 de son bilan à la tête du département de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI).

Au cours de cette rencontre, la ministre, les cadres de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) et les hommes de medias ont échangé autour des réformes engagées par le département et les perspectives en cours.

À sa prise de parole, Dr Diaka Sidibé a déclaré : » l’ambition de mon département c’est de bâtir un système éducatif fort, mettant à profit les pratiques innovantes et créatives afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des étudiants de notre pays ».

Plus loin, elle a rappelé qu’au cours de cette 1ère année à la tête de MESRSI, de nombreuses réalisations ont été faites notamment: » La réforme des programmes de l’enseignement supérieur pour une meilleure adéquation avec le marché du travail; la digitalisation du système par la mise en place d’espace numérique de travail dans les institutions d’enseignement supérieur de notre pays; le développement et la mise en place d’un programme pilote d’étudiants entrepreneurs, de politique d’alternance et de stage; la relance et la valorisation de la recherche et de l’innovation par l’élaboration d’une politique nationale et de l’innovation; la formation des formateurs comme levier de qualification du système éducatif, mais aussi le développement de la coopération interuniversitaire africaine, internationale et avec tout le reste du monde; la poursuite de la réhabilitation et la construction des infrastructures dans les institutions d’enseignement supérieur de notre pays, ainsi que leurs équipements pour le bonheur des étudiants ». Et d’annoncer ceci: » Nous voulons lancer très prochainement à partir du lundi 14 novembre prochain la biométrie des étudiants. Pour qu’enfin nous puissions savoir de Conakry à N’zérékoré combien d’étudiants sont dans nos institutions d’enseignement supérieur, afin que nous puissions dématérialiser le système de paiement des bourses des étudiants »

« Au cours de cette année 2022, nous avons eu un budget à peu près de 10 milliards de francs guineens. Sur lequel, nous avons 62,5%qui sont dédiés à nos EPA c’est à dire nos organismes publics autonomes, les établissements d’enseignement supérieur, les établissements de recherche et les centres de documentation. En termes de perspectives, nous sommes actuellement sur l’élaboration du projet du budget 2023. Nous espérons qu’il y aura une évolution notable dans le budget en tenant compte de nos priorités(…) », a fait savoir, Dr Diaka Sidibé.

Elisa Camara

