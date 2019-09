La 1ère femme imame de France sur RMC : ‘’il faut que les hommes et les femmes aient exactement la même place dans la religion musulmane »

INCROYABLE. Deux femmes imames ont dirigé samedi une prière à Paris, une cérémonie inédite en France. Kahina Bahloul, islamologue, première femme imame de France était l’invitée de la matinale de Jean-Jacques Bourdin ce lundi 9 septembre.

Elles sont imames et elles sont femmes. Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin ont dirigé ce samedi une prière musulmane à Paris, cérémonie inédite en France. Un temps de prière devant une soixantaine de personnes, hommes et femmes côte à côte. Elles viennent d’avoir les fonds pour pouvoir prêcher une fois par mois pendant un an.

« Le voile n’est pas une obligation religieuse »

Kahina Bahloul est la première femme à avoir été nommée imame. Diplômée en islamologie de l’Ecole pratique des Hautes études, elle a expliqué au micro de Jean-Jacques Bourdin la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas porter le voile.

« Je considère que le voile n’est pas une obligation religieuse. J’ai beaucoup étudié les textes et je considère que le texte coranique n’oblige pas la femme à sa voiler les cheveux« .

C’est cette vision très moderne de la religion, qu’elle souhaite voir s’appliquer dans tous les lieux de cultes. Elle vient de lancer il y a quelques jours une campagne de crowdfunding pour mener à bien un projet quasi similaire à celui d’Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin, qui « ont une formation complètement autodidacte dans le milieu associatif ».

« La salle de prière principale est dédiée aux hommes, ce n’est plus acceptable au 21e siècle »

Elle aimerait ouvrir une mosquée « libérale », si possible à Paris, où elle interviendrait en tant (…)

