La BCRG promet une inflation à un chiffre en 2022

Le nouveau Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), M. Karamo Kaba, nommé le 8 décembre 2021 par la junte militaire, a promis récemment lors de la cérémonie de présentation des vœux, de ramener l’inflation à un chiffre à la mi-2022.

« La BCRG fera tout pour maintenir les acquis et s’efforcera à garantir la stabilité des prix indispensables pour soutenir la croissance économique du pays », a-t-il déclaré.

En glissement annuel, a-t-il ajouté, l’inflation s’établit à 12,6% après avoir atteint un pic à 13,5% (…) Nous sommes en recul après avoir atteint un chiffre de 10,6% en décembre 2020, selon lui.

Evoquant l’action de la BCRG, le nouveau gouverneur a dit que l’institution financière « utilisera les instruments de politique monétaire pour ramener l’inflation à un chiffre et ce dès le milieu de l’année 2022 ».

Kaba s’est appuyé sur le bilan de son prédécesseur, M. Louceny Nabé, pour magnifier les réformes accomplies par la BCRG, sans citer une seule fois le nom de son prédécesseur dans les extraits de son discours, diffusés par la presse locale, consultée par WESTAF MINING.

Le nouveau gouverneur s’est appesanti sur la réorganisation de l’administration de la BCRG, la promulgation de la loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les efforts au niveau de la qualification du personnel opérationnel, de l’amélioration des infrastructures, de l’ouverture de nouvelles agences de la BCRG, ainsi que sur la construction de logements à Keïtayah destinés au personnel de la Banque.

Par ailleurs, il est revenu sur les performances économiques réalisées par la Guinée en 2021.

« Au niveau national, malgré la persistance de la pandémie de Covid-19, l’économie est restée résiliente grâce aux performances de tous les secteurs d’activité. Selon les prévisions du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, la croissance économique est soutenue par la vaccination, la reprise des activités et l’ouverture des frontières et s’établirait à 5,5% en 2021 contre une prévision initiale de 5,2% », a-t-il indiqué…

Selon M. Kaba, la croissance des prix a été tirée par les produits alimentaires, l’ameublement, l’équipement, en lien avec la perturbation de la chaine d’approvisionnement mondial, la hausse des coûts maritimes, ainsi que les coûts d’ajustement résultant de la mise en œuvre des opérations de guichet unique du commerce extérieur.

Il a en outre indiqué que le Comité de politique monétaire de la BCRG a tenu ses premières réunions.

« Notre institution a maintenu son taux directeur à 11,5% et relevé de son point de base le coefficient de réserves obligatoires pour le porter à 16% dans le but de contenir la tension inflationniste. Elle a poursuivi son programme d’injection des liquidités pour permettre aux banques de continuer à accorder des crédits au secteur privé. », a-t-il annoncé

Il a ensuite assuré que les perspectives pour 2022 sont favorables, mais à la condition que le nouveau variant de Covid-19 (Omicron) soit contenu et qu’une coordination entre les politiques budgétaire et monétaire puissent maintenir leur symbiose afin de maintenir l’élan de croissance amorcé dès 2020.

Inconnu jusque-là du grand public, le nouveau gouverneur de la BCRG, ancien d’ECOFI Finances (France), a succédé à Louceny Nabé dont le bilan a été unanimement salué par la presse locale.

