La bourse de sous-traitance et l’APB scellent un partenariat pour faciliter l’accès au financement des PME

La bourse de sous-traitance et de partenariat (BSTP) et l’association professionnelle des banques (APB) ont signé ce mercredi 9 octobre une convention de partenariat pour faciliter l’accès aux financements des PME.

La BSTP et l’APB comptent par ce partenariat pallier le problème d’accès au financement qui constitue un des handicapes auxquels sont confrontées les PME.

Pour le directeur général de la bourse de sous-traitance, le partenariat avec l’association professionnelle des banques va permettre d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

« On est réunis ce matin pour la signature d’une convention entre la bourse de sous-traitance et de partenariat et l’association professionnelle des banques, dans le cadre du pilier d’action de financement de la bourse. Donc avec l’APB, on a signé une convention qui va permettre de travailler ensemble pour mettre en œuvre des programmes pour faciliter l’accès au financement pour les PME. On sait tous aujourd’hui qu’un des grands handicaps de la promotion pour l’amélioration des compétitivités des PME, est le manque d’accès au financement. Donc avec l’APB, on va voir les mesures à prendre pour créer un environnement qui es favorables aux PME pour qu’elles puissent avoir accès aux crédits et aux produits bancaires. L’objectif global de tout cela, est de faciliter l’accès aux marchés qui va permettre aux PME de se développer », a expliqué Ibrahima Abe Diallo.

Pour sa part, l’association professionnelle des banques espère par ce nouveau partenariat, contribuer à l’épanouissement des PME.

Pour son président qui a participé à la cérémonie de signature de la convention avec l’APB, ce nouveau partenariat s’inscrit vise à attirer les chefs d’entreprise mais aussi tous ceux qui sont intéressés par le contenu local.

« Cette convention de partenariat entre en droite ligne de l’esprit de synergie qui doit être créé par la bourse de sous-traitance entre les acteurs économiques et l’APB étant un acteur important en ce qui concerne les financements, a trouvé qu’il est important d’être la première structure de soigner ce genre de collaboration pour attirer les chefs d’entreprise et tous ceux qui sont intéressés à la mise en œuvre du contenu local et de leur dire que désormais à travers la bourse de sous-traitance, vous pouvez avoir accès aux financements de l’ensemble des banques en Guinée », a dit Guy Laurent Fondjo.

Pour Mariama Ciré Sylla, chargée de projet au programme d’amélioration du climat des affaires, du groupe de la banque mondiale en Guinée, cette convention entre la BSTP et l’APB, prouve que l’accès au financement des PME est une priorité pour la bourse de sous-traitance.

« Cette convention représente un peu l’illustration et même la concrétisation du travail qui a été fournie depuis le développement de la bourse de la sous-traitance et de partenariat, qui consiste à appuyer l’accès au financement des PME, l’accès aux marchés des PME et à travailler avec tous les acteurs de l’écosystème pour créer des opportunités avec les entreprises locales. Ça veut dire que la priorité faite à l’accès aux financements des PME, est inscrite en haut lieu dans l’agenda de la bourse de sous-traitance mais aussi de l’APB », a-t-elle soutenu.

La BSTP est une association à but non lucratif dont les membres sont issus du gouvernement, du secteur privé guinéen, et des organisations socio-professionnelles. Cette plateforme est initiée par le Ministère des Mines et de la Géologie avec l’assistance technique et financière de la Société Financière Internationale (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39