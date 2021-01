La CAN 2025 aura lieu en Guinée si la volonté y est (Ibrahima Soriba Bangoura)

Le Directeur du Cabinet de Gestion des Produits de Transactions M. BANGOURA Ibrahima Soriba, précise pour trouver le financement.

Cette coupe doit être financée par nous-mêmes avec le concourt de la population, des Banques, Sociétés Minières et Téléphoniques de la place par emprunt obligataire.

On doit arrêter de compter sur l’extérieur ce qui embrouille les dirigeants du COCAN. Tantôt les Turques, tantôt les Chinois ou les Africains or en interne les moyens y sont pour lancer les travaux dans les mois à venir.

Ceux qui viennent pour en financer, ils ont leur condition, l’Etat ne pourra pas s’en sortir et finalement c’est la justice internationale qui va trancher. Chose à éviter !

En effet, depuis Janvier 2020, le Cabinet de Gestion des Produits de Transactions (CGPT) est en contact avec le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN 2025)

Avec le concours financier des partenaires, le Directeur de ce Cabinet affirme d’emblée que le peuple souverain de Guinée pourra bel bien, de façon indiscutable, organiser ladite Coupe en temps convenu.

Sauf que la Confédération Africaine de Football en fasse un léger décalage. Sinon, « Advienne que pourra » la CAN aura lieu sur le sol Guinéen.

Et la Guinée sera seule au rendez-vous, sans être en Groupement avec un autre pays.

Aujourd’hui plus de Guinéens restent pessimistes pour la réussite de cet événement populaire et grandiose et quelques uns restent optimistes comme le Ministre d’Etat du département tutelle – pour le bien fondé de cette coupe.

Cette possibilité d’organiser la CAN 2025, réside dans la volonté populaire de son Excellence le Président Alpha Condé qui ne ménagera aucun effort pour donner, pour la première fois cette chance au peuple de Guinée, indépendant il y a de cela 63 ans.

Et comme rien ne se fait sans la manne financière, le Cabinet de Gestion des Produits de Transactions trouve que le financement proviendra des privés Guinéens à hauteur de 70% et le reste de 30% proviendra vaille que vaille de l’Etat c’est-à-dire du Gouvernement et l appui des sponsors.

Le cabinet propose qu’avec le Mécanisme d’Emprunt Obligataire, une grande partie du financement sera obtenu avec la présence effective des Banques, des Assurances, des Operateurs Economiques, des Sociétés Minières et Téléphonies Mobiles…

Tous seront engagés auprès du Gouvernement pour la réussite de cette coupe en 2025 sans être associé avec un notre pays.

Pour ce mécanisme, le Cabinet compte travailler dans les jours à venir avec les départements clefs pour, dans un premier temps une campagne de sensibilisation et motivation sur le lancement du produit cité plus haut, auprès des Institutions Financières et Sociétés de la place.

Et certainement avec le contact d’autres propositions surgiront pour du bien du COCAN…

Le cabinet reste et restera convaincu que les possibilités financières et organisationnelles ne feront pas défaut pour la réussite de la CAN 2025 avec le comité de pilotage. Il est temps alors de mettre en place une commission financière qui va vite faire des propositions au futur Gouvernement de Ibrahima Kassory FOFANA que d’attendre l’extérieur.

L’espoir est permis car ce cabinet prône la BONNE GOUVERNANCE pour la génération Future en matière de flux financiers de l’Etat et les Banques.

