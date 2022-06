Après l’immersion gouvernementale dans le pays profond, place aux comptes-rendus des ministres sectoriels. Ce lundi 27 juin 2022, les ministres de la Culture, des Sports et de la Pêche étaient face à la presse pour déballer leurs constats sur le terrain.

A cette occasion, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Lansana Béa Diallo s’est prononcé sur les préparatifs de la CAN 2025 qui sera organisée en Guinée.

A l’en croire, la question de la tenabilité est aujourd’hui une priorité gouvernementale. « Il a été décidé par le président de la République et le gouvernement d’en faire une priorité. Nous avons rencontré les autorités de la CAF qui sont venues récemment pour voir où est-ce que on en était. Aujourd’hui, les entreprises ont été entièrement sélectionnées pour pouvoir construire six (6) stades de compétitions, 25 stades d’entrainement, des villages… Il aura des hôtels qui vont être faits en B.O.T. Il y aura aussi des aéroports, des hôpitaux et des infrastructures routières qui vont aller de l’aéroport vers les sites de compétition qui vont être développés. Ça, c’est quelque chose qui est dans la priorité du gouvernement qui a été lancée. Et les financements vont être mis en place le plus rapidement possible. Donc ce n’est pas une question de tenabilité ou pas aujourd’hui. C’est une question de dire accompagner nous, dites vous qu’on est en train de le faire et qu’on va le faire. On ne peut pas ne pas le faire. La Guinée aujourd’hui ne peut pas ne pas organiser cet événement. La CAN permet d’avoir assez de choses dans un programme commun avec une transversalité des autres départements. Donc la CAN va se faire inch’Allah. »

Youssouf Keita