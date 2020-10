La candidate Makalé Traoré a voté: “je fais un pas important”

C’est main dans la main que la candidate du parti Pact et candidate à la présidentielle de 2020, Dr Makalé Traoré s’est faite accompagner par son époux ce dimanche 18 octobre pour aller voter.

La candidate du Pact a voté au bureau N° 1 du secteur Saïfoulaye Diallo dans le quartier Minière, dans la commune de Dixinn à quelques mètres de son domicile privé à la minière où 257 électeurs sont inscrits.

Au sortir de son bureau de vote, la candidate du Pact a réitéré son engagement à faire de la Guinée, d’une Guinée meilleure. Mais aussi elle a invité les Guinéens à la cohésion sociale.

” C’est un sentiment d’avoir accompli un devoir républicain. Un sentiment qui m’interpelle sur les engagements que j’ai pris. Un sentiment sur la lourde responsabilité qui est attachée à la fonction de président de la république. Comme je l’ai dit à chaque fois je mesure ce poids. Je m’engage pour servir la nation. J’ai aussi le sentiment aujourd’hui que je fais un pas important. Au nom de l’ensemble des Guinéens. Pour les rassembler et les servir pour une alternance dans notre pays. L’alternance qui est la sève d’un pays. L’alternance qui est symbolique de l’espoir de toute une nation”, a déclaré Dr.Makalé Traoré.

Plus loin de faire des souhaits pour la Guinée: «que 2020 nous apporte un sursaut républicain. Pour reconstruire une paix durable. Une paix pour tous. Une égalité de chance. Et que les Guinéens se retrouvent chez eux et que la Guinée devienne un véritable havre de paix où il fait bon vivre”.

Elisa Camara

