La Cedeao à nouveau à Conakry : « nous sommes là pour faire un peu le point »

Accompagné d’une forte délégation, le président de la commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou est arrivé à Conakry, ce jeudi 28 octobre. Cette visite qui se poursuit jusqu’à 30 Octobre prochain a pour objectif d’aider la République de Guinée à pouvoir réussir la transition en cours.

« Cette visite s’inscrit dans l’accompagnement que la CEDEAO s’est engagée à apporter à la République de Guinée. Donc depuis le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, il ya eu plusieurs actions, plusieurs décisions qui ont été prises. La transition a produit une charte, il y a des nominations importantes qui ont été faites. Le gouvernement se met en place progressivement. Donc nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point. Et surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique, de manière concrète le processus en cours. L’ objectif qu’on recherche c’est de pouvoir aider la République de Guinée au retour à l’ordre constitutionnel à travers une transition réussie », a déclaré l’émissaire de la CEDEAO à sa descente d’avion, accueilli par le ministre des affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté.

A noter que lors de cette visite de Jean Claude Kassi Brou, des rencontres avec les autorités de la transition et autres acteurs du processus politique sont prévues.

Elisa Camara

