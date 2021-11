La Cedeao doit se rallier à la volonté et au choix des Guinéens porté sur le jeune colonel-président (Mandian Sidibé)

🛑Par Mandian Sidibé🛑TRANSITION / UN GOUVERNEMENT EXCLUSIVEMENT COMPOSÉ DE CIVILS APRÈS LA PRISE DU POUVOIR PAR LES FORCES ARMÉES GUINÉENNES : UNE LEÇON DE DÉMOCRATIE ET DE GOUVERNANCE DONNÉE PAR LE COLONEL MAMADI DOUMBOUYA AUX DONNEURS UNIVERSELS DE LEÇONS DE MORALE…

LA CEDEAO DOIT SE RALLIER À LA VOLONTÉ ET AU CHOIX NATUREL SPONTANÉ DES GUINÉENS PORTÉ SUR LE JEUNE COLONEL-PRÉSIDENT

Diantre ! C’est un coup d’essai qui s’est avéré un veritable coup de maître. La Guinée est bénite. J’en veux pour preuve à la manière dont les forces de défense et de sécurité guinéennes, sous la clairvoyante direction du Colonel Mamadi Doumbouya, ont pu changer, positivement bien entendu, sans crier gare s’il vous plaît, le cours tortueux de l’évolution de notre histoire commune, ce désormais dimanche historique du 5 Septembre 2021, qui consacre l’avènement au pouvoir d’un jeune soldat incarnant, concomitamment, patriotisme et sincérité, pragmatisme et lucidité, responsabilité et abnégation, fermeté et autorité, ouverture d’esprit et sang-froid. Contrairement à ceux qui se targuent d’être récipiendaires d’interminables césames de la prestigieuse Sorbonne de Paris et/ou d’avoir (inutilement ?) réalisé quarante ans de lutte politique.

Avant le 5 septembre 2021, le pays était au bord du gouffre. Les forces de défense et de sécurité guinéennes, avec à leur tête le jeune soldat patriote Colonel Mamadi Doumbouya, ont heureusement pris la juste mesure et sont venues au meilleur moment, sans qu’aucune goûte de sang civil ne soit versé. Eh oui! Elles sont arrivées avec humilité et respect de nos valeurs civilisationnelles, pour sauver la Nation et l’unité nationale. Elles sont arrivées avec le ferme engagement et la farouche détermination d’honorer l’accomplissement heureux et apaisé de la mission messianique dont elles sont aureolées par le Créateur, à l’image des Prophètes, pour libérer les Guinéens du joug néo-colonial imposé par le tyran Alpha Condé et sa bande de prédateurs.

Lentement, mais sûrement, le Colonel Mamadi Doumbouya et son staff ont procédé à la mise en place d’une équipe gouvernementale équilibrée à tous égards, dans la sérénité et en toute responsabilité, composée uniquement de civils, sur la base des seuls critères de probité morale, de compétences, d’expertises et d’expériences avérées, non sans s’approprier également les critères afférents au genre et àl’équilibre régional. A croire qu’un militaire à la retraite est un gros civil. Du jamais vu en Guinée. Avouons-le unanimement et courageusement, pour exprimer notre désarroi à la CEDEAO, que dis-je? Au lieu de CEDEAO, disons plutôt le Syndicat Ouest-africain en charge de la promotion et du maintien des régimes autocratiques.

Toujours est-il que les Guinéens sont fiers du CNRD et de son Président, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui viennent de donner une précieuse leçon de démocratie et de gouvernance aux donneurs universels de leçons de morale. Le meilleur est à venir…..

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio « Planète FM »