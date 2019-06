La Ceni nous mène-t-elle vers le chaos ? (Par Ahmed Tidiane Sylla)

La CENI est-elle en train d’emprunter une direction contraire à celle qui lui est dévolue ? Celle d’organiser des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Cette CENI conduite par Me Salifou Kébé qui avait suscité autant d’espoir est en train de s’éloigner dangereusement de sa mission pour nous conduire vers une situation incontrôlable dont personne ne saurait présager la fin. Satisfaire les desideratas d’un seul homme, Alpha Condé.

LA VIOLATION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE SUIVI

Le comité de suivi né de l’accord du 12 octobre 2016 n’avait-il pas mis en garde la CENI, dans l’ambition d’organiser des élections transparentes, d’exclure du processus de recrutement tout opérateur ou toute société, ayant des antécédents qui ont entraîné des crises post-électorales en Guinée. C’est le cas de Gemalto, de Sabary et Waymark !

Alors que nous savons bien que le fichier Electoral qui a servi aux élections de 2015 et 2018, est ce fichier sur lequel a travaillé l’opérateur Gemalto. Les scènes de violences auxquelles nous avons assistées, après ces élections, entraînant jusqu’à plus de 100 morts d’hommes à nos jours, des dégâts matériels importants, sont de trop pour notre jeune démocratie. Tout ce qui avait conduit à l’accord de 2016 pour ne plus jamais revivre cela et la mise en place d’un comité de suivi. Aujourd’hui, cet opérateur revient sous le nom de « Innovatrics ».

INNOVATRICS, ALIAS GEMALTO !

La duperie de la CENI se situe dans la volonté de faire revenir Gemalto qui a travaillé sur le fichier de 2015 et 2018 sous une autre forme. Innovatrics ! Pourquoi ?

Le logiciel AFIS qui a été utilisé par Gemalto pour corriger le dédoublonnage, n’était autre que de logiciel de la Société Innovatrics. Alors que le rapport de l’audit réalisé par un groupe d’experts internationaux a découvert que 3.051.773.000 électeurs n’ont pas été dédoublonnés et que plus de 1564.388 électeurs inscrits dans les fichiers sont sans empreinte. Ainsi que les 3.000.000 d’électeurs tous nés un 1er Janvier et un 1er Juillet dont la moitié des électeurs. Des traces d’Innovatrics par le canal Gemalto!

LA MISSION INNOVATRICS !

Pourquoi parmi les cinq sociétés retenues, après appel d’offres restreint, autant d’appétit du Président de la CENI pour Innovatris ? Innovatric qui avait déjà travaillé en Guinée sous le nom de Gelmalto.

Dans le contrat signé en 2015 entre la CENI et Gelmato, dans les notes techniques, le nom d’Innovatrics apparaît clairement comme étant la société qui fournit le logiciel pour le dédoublonnage. Un contrat que la CENI pourrait publier pour éclaircir la lanterne des guinéens.

Ainsi, il y a une forte possibilité de maintenir le même fichier corrompu en l’état. Conformément à la consigne venant la Présidence de la République, c’est de faire en sorte de recruter Innovatrics, après la mise en scène d’ouverture des plis, pour procéder à un faux dédoublonnage et un faux nettoyage qui n’impacteront en rien l’ancien fichier. Selon des experts, la clef utilisée par Innovatrics, est une CLEF TEMPORAIRE, qui fait disparaître les électeurs dédoublonnés dans le fichier pour les faire revenir après un bout de temps. Une programmation que la société Innovatrics est prête à pratiquer à partir de son logiciel pour maintenir les électeurs fictifs.

En dépit de la recommandation d’Alpha Condé, beaucoup d’argents sont en train de couler pour corrompre afin de remporter l’appel d’offres.

NEUROTECHNOLOGY RENTRE EN JEU

Au moment où les yeux sont braqués vers Innovatrisc, le Président de la CENI prépare un plan B. Il prépare deux autres sociétés dont la société Neurotechnology, avant de lancer cet autre nouvel appel d’offres, cette fois-ci pour la solution ABIS. Cette solution qui va dédoublonner les empreintes digitales et le visage des électeurs. Tout se passe en catimini et dans une opacité totale selon le bon vouloir du Président de la CENI, Me Salifou Kébé.

QUATRE APPELS D’OFFRES POUR QUATRE OPÉRATIONS !

L’autre étonnement est la volonté du Président de la CENI de lancer quatre appels d’offres pour quatre opérations dans le cadre de la révision du fichier électoral. Alors que dans ce domaine, une seule société recrutée permet de faire les quatre opérations à savoir : la fourniture du logiciel, la fourniture du matériel, la solution AFIS et le réassemblage de tous ces éléments.

Partout dans le monde, une société recrutée pour la révision du fichier fournit tous ces services, non seulement pour des questions de compatibilité, mais aussi de fiabilité dans le travail. Mais cette autre démarche du Président de la CENI dénote de la volonté de tripatouiller le fichier électoral et empêcher un travail sérieux afin d’empêcher l’extraction des électeurs fictifs.

Toutes ces démarches du Président de la CENI visent un seul objectif, nous imposer la société Innovatrics, la seule outillée et prête pour reconduire les 1564.388 électeurs fictifs, les seuls électeurs sur lesquels compte désormais Alpha condé pour réussir son 3ème mandat.

Mais la CENI va-t-elle prendre ce risque ? Elle peut encore nous éviter le chaos !

Ahmed Tidiane Sylla

ahmedtidianes@gmail.com