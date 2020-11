La cérémonie de couronnement des KATALA COVID-HEROS très attendue!

Avec la situation pandémique que vit le pays, beaucoup de Guinéens ne s’attendaient plus à voir cette 4eme édition des trophées KATALA 224 se dérouler.

Mais la grande satisfaction de tous,le comité d’organisation KATALA a décidé de célébrer les ‘’héros‘’ qui travaillent nuit et jour pour vaincre la pandémie qui frappe durement notre pays. Ce sont des Médecins, des administrateurs médicaux, des infirmiers, des Hygiénistes, des aides-soignants, des Pharmaciens, des laborantins, lavandiers d’hôpitaux, des Policiers, des Gendarmes, des acteurs d’ONG nationales, des mouvements citoyens, des Fondations qui sont sous le feu des projecteurs KATALA.

Car, KATALA estime qu’il aurait failli à sa mission première s’il était passé à côté de ces COVID-Héros!

« Pour nous, c’était une évidence, car notre système de riposte est resté mobilisé pour combattre cette grave maladie. Le résultat est palpable, la Guinée enregistre de plus en plus de guéris grâce au travail acharné du corps médical et des unités de riposte. Ils font preuve d’un extrême courage. Avec les moyens qui sont les leurs, ils font le maximum pour soigner les personnes infectées, protéger la population ou venir en aide aux guinéens affectés par les répercutions économiques que provoque la pandémie. Le lieu est donc de féliciter le corps médical pour les efforts face à cette pandémie.

Et compte tenu de la baisse du taux d’observation de certaines mesures barrières il est important de rappeler que le CORONAVIRUS sévit toujours chez nous. Ces mesures barrières restent toujours de rigueur. A savoir : le port correct du masque, le respect de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains.» Confie la présidente du comité d’organisation Mme HABA ELISE KOIVOGUI

L’engouement autour de la cérémonie de couronnement des KATALA COVID-HEROS fait de cet événement le plus attendu de la saison 2020. La date à retenir c’est SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 à l’HOTEL KALOUM à 15h 00.