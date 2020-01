La Chine remet un important lot d’équipements sportifs et culturels au Ministère des Sports et de la Culture

La Chine a mis jeudi à la disposition du Ministère guinéen des Sports, de la culture et du patrimoine historique un lot important d’équipements sportifs et culturels, fruit de la solidité de la coopération sino-guinéenne.

Prenant la parole devant les cadres de son département, le ministre des sports, de la culture et patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow a magnifié la relation qui existe entre la Guinée et la République de Chine.

« Soucieux du renforcement des capacités techniques et sportifs, je me fais le devoir de vous accueillir aujourd’hui avec mon cabinet pour la présentation des médailles par la fédération de Karaté. Mais, aussi procéder à la remise officielle d’importants lots d’équipements sportifs de basket, tennis, de karaté, de boxe, de judo et d’athlétisme. Également, de plusieurs types de peintures et autres accessoires pour les praticiens et de guitare pour des musiciens ; des dictionnaires français, anglais, chinois (…) », entame le ministre. Ajoutant que « cet important don est le fruit de la fructueuse coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. C’est le lieu encore une fois de plus d’exprimer toute notre gratitude au gouvernement chinois au nom du président professeur Alpha Condé et au nom de tous les sportifs et artistes de Guinée ».

S’adressant aux artistes et sportifs, le ministre dit garder « l’espoir que ces équipements permettront d’accroître vos performances sportives et vos capacités artistiques. Faites-en bonne usage pour le développement de la culture et du sport guinéen ».

Au nom des présidents des fédérations bénéficiaires, Elhadj Boubacar Baldé, a remercié les partenaires du Ministère des Sports pour le geste. Promettant ensuite d’utiliser ces matériels pour l’atteinte des objectifs pour lesquels ils sont offerts.

“Permettez-moi au nom des fédérations bénéficiaires de ce don, de remercier le ministre et toute son équipe pour les efforts fournis pour obtenir ces équipements. Mais avant, permettrez moi de féliciter les karatékas pour les différentes victoires qu’ils remportent dans les différentes compétitions africaines et au-delà. (…) Vous le savez, le souci de doter ces fédérations de moyens techniques, financiers et humains vous a toujours préoccupé. Aujourd’hui, c’est un don d’équipements et de matériels sportifs. Je voudrais que vous poursuiviez l’effort parce que le développement c’est non seulement ce que vous venez d’offrir, mais c’est aussi d’infrastructures, de formation des techniciens, des administrateurs et tout ce qui reste. Je sais que vous n’allez pas vous arrêter à ce niveau. Vous allez poursuivre les efforts aussi bien à votre niveau qu’au niveau du gouvernement pour doter la Guinée d’infrastructures, d’équipements et de ressources humaines capable de promouvoir le sport à l’échelle nationale et internationale”, a-t-il dit.

Au cours de cette rencontre, l’équipe guinéenne de karaté qui a remporté la victoire au cours d’une compétition à Bamako, a reçu les médailles des mains des cadres dudit Ministère.

Mohamed Cissé