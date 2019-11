La chute du Mur de Berlin, quarante ans auparavant (Par Moïse Sidibé)

Le XIX ème siècle a connu un nombre de renversements plus marquants les uns que les autres. La victoire de 1945 contre le nazisme est classée dans le même registre que la victoire du communisme sur l’Occident à Dien Bien Phu en 1954 et plus tard à Saigon, en 1975 avec à la clé la chute des empires coloniaux français, britanniques et portugais. En revanche c’est la chute du communisme en 1989. Match nul !

Le match de barrage se joue actuellement sur l’économie et le commerce. Qui l’emportera ?

Comment les Occidentaux ont eu leur revanche sur les communistes ?

Si Français et Américains ont été défaits au Vietnam, l’URSS s’est défaite en Afghanistan. Les Américains et leurs alliés qui avaient voulu prendre leur place vont s’embourber jusqu’au sauve-qui-peut. Actuellement, les Américains sont tout seuls dans ce pétrin, ils ne savent comment s’en tirer à bon compte, en plus de l’Irak dans leurs basques.

Donc, l’envahissement de l’Afghanistan par l’URSS a déclenché une série d’embargos contre les pays de l’Est en 1981-83. La solution n’étant pas militaire entre les deux blocs antagonistes, il fallait passer par la sape économique puisque Youri Andropov, le successeur de Leonid Brejnev, avertissait que si l’URSS était attaquée, elle avait largement de quoi se défendre, cela causait une peur bleue aux Allemands des deux côtés et aux Français, mais Andropov cassa vite la pipe, comme son successeur Alexander Tchernenko.

Mikhaël Gorbachev et Boris Elsine vont lâcher prise ; le Mur s’effondra le 9 novembre 1989, suivi de la déliquescence de l’empire soviétique et du communisme. Match nul.

Actuellement, la belle se joue sur le terrain économique et commercial. Qui prendra le dessus ?

Le match nul était un vrai match nul ?

Dès après la victoire sur le nazisme, pour barrer la route au communisme, pour « l’endiguement », le plan Marshall pour soutenir l’Europe chancelante avait pour objectif de montrer le luxe du capitalisme aux populations de l’Est durement confrontées aux lendemains d’une guerre destructrice et meurtrière. On parle de 20 millions de morts, des villes et capitales rasées, des industries détruites. Les pays libérés par la Russie de Staline restèrent dans l’Union des républiques socialistes soviétiques et ne devaient compter que sur leur propre force, tandis qu’à l’ouest, les Américains « mettaient le paquet ».

Le luxe déversé sur Berlin-ouest par des avions de ravitaillement, les libertés démocratiques, le libéralisme économique et le libre entreprenariat, étaient montrés et vantés par la presse.

Les Etats socialistes concentraient et planifiaient tout sous une discipline « révolutionnaire », se donnant du mal à mettre les populations dans un niveau de vie décent à la hauteur de leurs moyens. Mais ces populations ne regardaient que ce qui se passait à l’ouest. C’était subversif.

Malgré les barbelés et les soldats qui tiraient sur les fugitifs, il y avait des candidats. Chaque victime bénéficiait d’un clabaudage de la presse occidentale qui passaient par-dessus le mur et constituait une charge contre le communisme.

C’est dans ces conditions que le mur fut construit en 1961 par Erich Honecker. Le rideau de fer était hermétique. En 1979, l’URSS envahit l’Afghanistan, en 1980, arrive Ronald Reagan à la Maison Blanche. Leonid Brejnev atteint de Parkinson vint en RDA rencontrer en 1981 le chancelier Helmut Schmidt en présence d’Erich Honecker. On parlait de Guerre des étoiles, du déploiement des missiles Pershing-2 et des SS-20 de part et d’autre, on parlait de bombe à neutron. La tension était à son plein.

La solution ne pouvait pas être militaire. Selon des spécialistes, les forces de l’OTAN et celles du Pacte de Varsovie se neutralisaient. Il fallait passer par les sanctions économiques et l’embargo. Sur la chaîne de TV ouest-allemande ARD, la présentatrice Barbara Dieckmann se demandait sur la logique sibylline de Ronald Reagan d’imposer les santons tout en livrant des milliers de tonnes de blé à Moscou. Reagan savait que la faim ferait sortir les loups du bois, les réactions soviétiques pourraient être imprévisibles, dans le cas échéant.

Dans cet entrerait, Leonid Brejnev cassa la pipe en 82, Youri Andropov qui le succéda cassa la pipe, Alexander Tchernenko qui le succéda cassa la pipe, à son tour, tous des troisièmâgeux. A qui le tour ? Les dirigeants soviétiques qui cassent la pipe successivement dans l’intervalle de quelques mois était un mauvais signe.

L’arrivée de Mikhail Gorbatchev totalement inopportune et en porte-à-faux entre l’effervescence populaire pour le changement et le conservatisme de l’armée obligea Boris Eltsine, président de la Russie, à grimper sur le toit d’un tank pour faire stopper l’armée. Mais Eltsine n’avait pas la poigne pour tenir l’URSS, celle-ci se désintégra en 1989.

Another brick in the wall.

Je ne sais pas pourquoi ce beau tube de Pink Floyd (en trois parties) me vint en tête, mais 6 ans auparavant, cette chanson n’était pas interdite, on l’entendait dans les chambres d’internat

Six ans auparavant, en 1981, pendant un cours d’endoctrinement idéologique à Stralsund, au nord de la RDA. On parlait de tout. Une mouche me piqua pour parler la réunification inéluctable tôt ou tard, comme au Vietnam et en Corée… Les idéologues ne voulaient rien en entendre, ils parlaient de l’opposition entre le communisme et le capitalisme comme l’eau et le feu.

Avais-je commis le sacrilège de parler de réunification, et du coup m’afficher en tant que tel en anti-communiste ? La scène de projection des diapositives sur la Guinée avait élargi le fossé…

Mon diplôme n’est jamais arrivé, il aurait été le plus beau palmarès de ma vie. Les appréciations étaient de l’institut de formation et de sur-formation des ingénieurs pédagogues de Schwerin. J’ai été désigné par la direction pour lire le discours de clôture de la session 1982.

Leur système leur paraissait solide pour tenir droit dans ses bottes, ça n’était qu’un géant aux pieds d’argile. Le Mur tomba, plus vite que prévu. Erich Honecker assista au démantèlement de son mur. Des centaines milliers de cadres chargés du marxisme-léninisme furent mis sur la touche. Tous les jeunes de la RDA ne furent pas employés, après la réunification.

Le mur tenait débout, mais son équilibre était instable, il ne lui a pas fallu beaucoup pour tomber.

Le malaise est plus profond aujourd’hui avec le chômage, la montée de l’extrême-Droite et la xénophobie que le malaise de la séparation, beaucoup sont nostalgiques et regrettent la réunification, mais est-elle réversible ?

Avec la chute du Mur de Berlin, l’occident remportait sa revanche sur le communisme. Mais le nul n’a pas le même prix. Combien le plan Marshall et les guerres de Dien Bien Phu et de Saigon ont coûté à l’occident ? Combien la victoire de l’occident a coûté au communisme ?

Toutes ces victoires et défaites idéologiques des impérialistes ont rimé à quoi ? Que reste-t-il du plus grand impérialisme du plus grand conquérant de l’histoire, Alexandre le Grand ? Cela a servi à quoi à la Macédoine, à la Bulgarie, en définitive ?

Pour avoir voulu tirer tout seul la locomotive de l’Union des républiques socialistes soviétiques (à l’image des Etats-Unis d’Amérique, mais avec l’idée de tout centraliser au lieu du libre entreprenariat), pour avoir voulu aussi tirer la locomotive de tout le Tiers Monde et des soi-disant Non-Alignés, le communisme a succombé sous le poids du fardeau. Les sanctions économiques de Ronald Reagan à elles seules n’auraient pas eu raison de lui. Les populations étaient tout simplement fatiguées de la chape de plomb derrière le rideau de fer.

Tout ce que les communistes faisaient étaient insuffisant, aux yeux des « sous-développés » et ils avaient à faire, c’est le moins qu’on puisse dire.

On se rappelle un sujet de dissertation : « Toute aide qui ne nous aide pas à nous passer de l’aide n’est pas une aide ». Expliquez et commentez cette pensée du Responsable suprême de la Révolution.

Qui a dit que Dieu n’est pas pingre, il a trop de nécessiteux à satisfaire ?

Moïse Sidibé