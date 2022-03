La Coalition de l’Alliance pour l’Alternance et la Démocratie (AAD) composée des partis de Dr Sékou Koureïssy Condé, de Jean Marc Telliano et de Elhadj Fodé Bangoura entre autres a répondu à l’invitation du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, ce jeudi 17 mars 2022, dans les locaux dudit ministère.

Au sortir de ce tête-à-tête avec Mory Condé, le porte-parole de circonstance de cette coalition, Dr Sékou Koureïssy Condé a fait remarquer que les échanges ont porté essentiellement sur des questions d’intérêt national : « Nous avons trouvé auprès de lui l’expression d’une volonté de dialogue, un questionnement sur le fond et la forme et les modalités de mise en place d’un cadre de concertation ; l’augmentation des nombres de conseillers au CNT. Nous avons souhaité que ce cadre de dialogue soit porté par le Premier Ministre, chef du gouvernement. Nous avons aussi souhaité que nos partenaires de la CEDEAO soient associés à la mise en place et au fonctionnement de ce cadre de dialogue »

Poursuivant dit-il : « Nous avons réaffirmé notre volonté de contribuer à la mise en place de ce cadre de dialogue, qui aura un rôle consultatif. Nous avons également recommandé que ce cadre de dialogue soit porté par le Premier Ministre, Chef du gouvernement dès lors que le ministre de l’administration et du territoire et de décentralisation est la tutelle qui abrite les acteurs en question. Ensuite, nous avons vivement souhaité que la collaboration, que le couloir entre les acteurs politiques et les autorités soit renforcé par un sentiment de non-violence. La violence dérange ; la non-violence arrange. En fin de compte, la Guinée est notre pays. Notre plateforme UPP, s’est donnée la vocation de promouvoir la paix, le dialogue social, la paix et le dialogue politique », a-t-il ajouté.

Docteur Sékou Koureïssy Condé a tenu à réitérer que le concept de dialogue est inclusif, de ce fait il n’y a pas de dialogue politique sans dialogue social raison pour laquelle ils ont recommandé : « mettez un cadre qui permet à tous les organes et à tous les acteurs de se retrouver de façon informelle mais significative pour évaluer par étape le processus de la transition »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08