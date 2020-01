La Codenoc accuse l’opposition d’appeler au jihad et d’introduction ‘’frauduleuse d’armes et de munitions saisies aux frontières’’

Réunis ce vendredi, 3 janvier, les membres de la Coalition Démocratique pour la Nouvelle Constitution (CODENOC) ont, à travers une déclaration, réagi aux menaces du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) de descendre dans la rue le 6 janvier pour protester contre l’adoption d’une nouvelle Constitution et aux menaces d’empêcher la tenue des élections législatives le 16 février prochain.

DÉCLARATION DE LA COALITION DÉMOCRATIQUE POUR LA NOUVELLE CONSTITUTION (CODENOC) RELATIVE A LA VOLONTÉ DE L’OPPOSITION DITE RÉPUBLICAINE D’EMPECHER LA TENUE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

La Coalition démocratique pour la nouvelle constitution CODENOC à l’orée de la nouvelle année 2020, présente les vœux les meilleurs au peuple de Guinée, souhaite que cette année soit une année porteuse d’espoir, de santé, de prospérité et de paix pour les guinéennes et guinéens.

Au moment où nous célébrons la nouvelle année, contre toute attente, l’opposition dite républicaine réunie au sein du FNDC vient encore une fois de faire preuve d’extrémisme en omettant son droit élémentaire qui est celui de participer ou non à des élections, tout en déclarant publiquement sa volonté d’empêcher la tenue des élections législatives prochaines appelant à des actions d’incivisme et même de « djihad » entendez « appel à la guerre sainte ».

Cela se confirme par l’introduction frauduleuse d’armes et de munitions saisies au niveau de nos frontières sur des groupes de personnes mal intentionnées et déterminées dans leur déclaration à instaurer une situation de guérilla et de « djihad » dans notre pays.

La CODENOC condamne avec fermeté ces agissements et ces propos de nature à troubler la quiétude sociale. Elle attire l’attention de la communauté nationale et internationale sur les velléités entretenues par l’opposition dite républicaine réunie au sein du FNDC.

La Guinée est un pays qui maintient depuis 2010 une bonne tradition d’organisation des élections et le respect des délais légaux est un impératif pour tous.

Les élections sont organisées par une institution indépendante à composition paritaire, dont les principaux responsables sont désignés par les partis politiques notamment de l’opposition, de la mouvance et de la société civile.

Le déroulement des opérations de vote, la compilation des résultats et la diffusion des résultats se font en présence des représentants des partis politiques dont ceux de l’opposition aussi bien à la CENI que dans tous les bureaux de vote et dans les commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

Tous les délégués des partis politiques qui participent, signent les procès-verbaux des dépouillements disposent donc des résultats de vote issus des urnes.

Notre système électoral permet de contester les résultats et de faire recours auprès des juridictions compétentes en la matière.

Dans nos précédentes déclarations, nous appelions nos adversaires politiques à l’observation d’un comportement responsable et digne afin que les populations vivent nos contradictions dans un esprit encourageant la cohésion sociale nécessaire dans toute démocratie.

Que l’opposition et ses dirigeants se détrompent. Ils ne peuvent plus tromper le peuple de Guinée à travers des déclarations et des agissements teintés de violence en tout genre.

Que les dirigeants des partis politiques ayant fait le choix délibéré de ne pas prendre part aux élections prochaines s’assument et tirent toutes les conséquences de leur choix, au moment ou d’autres de leur rang ont fait le choix d’y participer.

Toute manœuvre de nature à empêcher la tenue des élections sera considérée comme une volonté avérée de déstabilisation des institutions de la République et d’instauration d’un climat d’instabilité dans le pays et dans la sous-région.

Au moment où le terrorisme est devenu un véritable fléau pour la paix et la sécurité dans le monde, nous lançons un appel à toutes les autorités de l’État à prendre leurs responsabilités pour la sécurité, la paix et le bien-être des populations.

Enfin, les partis et organisations membres de la CODENOC saluent le comportement responsable du peuple de Guinée pour sa forte mobilisation tout au long du processus de recensement.

La CODENOC appelle tous les citoyens guinéens de l’intérieur comme de l’extérieur à une très grande vigilance, à ne céder ni à la peur, ni à la provocation et à se mobiliser massivement pour aller exprimer leur volonté dans les urnes le 16 février 2020 dans la sérénité.

Nous sommes d’ores et déjà rassurés que l’État prendra toutes les dispositions pour faire échouer toute volonté de déstabilisation du pays.

Vive la Démocratie !

Vive la Paix !

Vive la CODENOC !

Vive la République !