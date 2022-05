La colère de Me Bérété contre le procureur spécial de la CRIEF : « Aly Touré est en train de salir la transition”

En conférence de presse hier vendredi 20 mai 2022, dans un hôtel à Conakry, le pool des avocats composé des avocats guinéens sénégalais et malien de l’ex-Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et les ex-ministres Mohamed Diané et Oyé Guilavogui était une nouvelle fois devant la presse.

À tour de rôle, ils sont revenus longuement sur le maintien en détention provisoire de leurs clients à la maison centrale malgré qu’une liberté sous caution et un contrôle judiciaire aient été accordés à ces anciens dignitaires du régime déchu qui sont poursuivis pour des faits présumés de corruption dont entre autres avant que le Procureur Spécial de la Cour de répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) n’interjette appel et demande qu’ils restent encore en prison.

À en croire Me Sikidi Bérété, la détention de Dr Ibrahima Kassory Fofana et Cie n’est pas conforme avec la loi, parce qu’il est clairement dit que le mandat du “Procureur très spécial” n’est valable dans la pratique que jusqu’à la première comparution.

« J’ai eu peur hier du comportement du procureur spécial. Il est en train de salir la transition. Il est en train même de mettre en péril la décision de la CRIEF. Quand vous voyez l’ordonnance n°001 du 26 avril 2022, de la décision de la CRIEF notre référé de liberté. Le président qui a donné le sort de ces mandats en ces termes que les dispositions de ces sorts sont muettes sur le sort réservé au mandat de dépôt décerné par le procureur de la république lorsque celui qui est obligé de requérir l’ouverture d’une information. Mais dans la pratique, mandat décerné contre les prévenus conserve sa force exécutoire jusqu’à leur comparution devant juge d’instruction « , a-t-il rappelé.

Poursuivant, Me Bérété dira qu’hier dès la décision de placement de leurs clients sous contrôle judiciaire même si le procureur relevait appel sur quelle base ils vont se retourner en prison?, s’interroge-t-il.

« Il y avait pas une décision préventive c’est-à-dire une décision de maintien en détention préventive si nos clients étaient sous mandat de dépôt antérieurement par un juge d’instruction ou une juridiction de jugement, on pouvait ordonner la liberté et le procureur peut relever appel mais son appel a un effet suspensif. Mais il y a eu une décision antérieure de détention, c’est là où il s’est suicidé, où il a montré qu’il est amateur en droit parce qu’il avait une décision de détention préventive. Son mandat d’hier, quand on a eu le mandat de placement de nos clients sous contrôle judiciaire, en vertu de quoi on va les retourner, il y avait aucun acte, lui-même, il était demandeur, il a sollicité le mandat de dépôt, parce que son mandat était déjà caduc selon la décision du président de la CRIEF», a-t-il regretté avant de préciser qu’il y’a ni plus ni moins c’est une séquestration, parce qu’il n’y avait aucun acte pour les retourner en prison.

Pour finir, il a tenu a rassurer en ces termes « Moi si ça ne tenait qu’à moi hier, mes clients n’allaient pas bouger sauf si le procureur très spécial ,le roi de la cité en ce moment qui est en train de salir la transition ,il allait me montrer un acte pour l’autoriser de les retourner sans quoi on allait rester là-bas ou il était capable aussi d’user de la force publique comme il pouvait passer à l’acte parce que je n’allais pas bouger avec Dr Mohamed Diané hier. Plus grave, quand vous voyez la décision là aussi, il y a deux fois contrôle judiciaire,chaque lundi et chaque vendredi. Il y a un montant énorme comme caution donc si ce n’est pas leur détention, leur humiliation qui intéresse le procureur, qui peut supporter ça même nous personnellement »

Mamadou Yaya Barry