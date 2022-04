La colère de Me Djibril Kouyaté : « aucune charge particulière n’a été relevée contre mon client Kassory »

L’ancien Premier ministre guinéen et président du conseil exécutif provisoire du Rpg Arc-en-ciel Ibrahima Kassory Fofana et les anciens ministres Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly ont été inculpés mercredi par la CRIEF pour « détournement présumé de deniers publics » et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Me Djibril Kouyaté a, face aux journalistes, dénoncé avec force la procédure et indiqué qu’aucune charge particulière n’a été relevée contre son client Kassory.

Bonjour, Maître Kouyaté

Maître Djibril Kouyaté : bonjour

Vos clients viennent d’être placés sous mandat de dépôt.Votre réaction?

Je confirme que mon client, le président Ibrahima Kassory Fofana a été effectivement placé sous mandat de dépôt aujourd’hui. J’ajoute que la procédure qui l’a amenée en prison est entachée d’une panoplie d’irrégularités que nous allons révéler devant l’opinion nationale et internationale à travers la déclaration que le collectif des avocats fera très très prochainement.

Quels sont les reproches ?

Les chefs d’accusation sont connus déjà de tous. Vous n’allez pas m’amener à revenir sur ces chefs d’inculpation. Ce qui nous intéresse pour le moment, c’est de relever ces irrégularités et d’informer l’opinion nationale et internationale que mon client Ibrahima Kassory Fofana ne devrait pas aller en prison, qu’il ne mérite pas d’aller en prison.

En quoi la procédure est entachée d’irrégularités?

La procédure n’a pas été respectée. Nous avons été pendant quelques jours à la gendarmerie comme vous avez pu le savoir, aucune charge particulière n’a été relevée contre mon client, aucun fait précis n’a non plus été relevé contre lui. Les questions étaient d’ordre générique et il a répondu à ces questions de façon satisfaisante. Donc, nous ne comprenons pas qu’il se retrouve aussi brusquement en prison.

De quoi a-t-il été sujet lors des interrogatoires ?

Je crois que maintenant je ne peux plus continuer. Parce que vous savez que je suis tenu doublement au secret : je suis tenu au secret professionnel, je suis tenu aussi au secret de l’enquête.

Pouvez vous confirmer sa détention pour flagrance délit ?

Je ne confirme rien.

Quelles sont les conditions de détention de votre client?

Je ne peux rien vous dire…

Décryptage : Mayi Cissé