La compagnie égyptienne Air Cairo pourrait étendre ses ailes sur 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗸𝗿𝘆

𝐴𝑢 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑙𝑒 m𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝐸́𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒̀𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑒́𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝐸́𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑠’𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐺𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙 𝑑’𝐴𝐼𝑅 𝐶𝐴𝐼𝑅𝑂. 𝑈𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖𝑒 𝑎𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑒́𝑔𝑦𝑝𝑡𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑣𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜̂𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑢 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑘𝑟𝑦, 𝑣𝑖𝑎 𝑁𝑖𝑎𝑚𝑒𝑦.
𝐿𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́ 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑑’𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑘𝑟𝑦 𝑎𝑢 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒.
𝐴 𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡, 𝑙𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝐺𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙 𝑑’𝐴𝑖𝑟 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑜, 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒́ 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑞𝑢’𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑔𝑢𝑖𝑛𝑒́𝑒𝑛, 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒́ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑔𝑢𝑖𝑛𝑒́𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑞𝑢’𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒́𝑙𝑎𝑖𝑠.
𝐼𝑙 𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑖 𝑙’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑛𝑒́𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 5𝑒̀𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙’𝑖𝑡𝑖𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑁𝑖𝑎𝑚𝑒𝑦-𝐶𝑜𝑛𝑎𝑘𝑟𝑦.
𝐴̀ 𝑑𝑎𝑡𝑒, 𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛 𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑛’𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐿𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑘𝑟𝑦.
Source : Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger