La CONASOC dit être ‘’favorable à l’élaboration d’une nouvelle constitution’’ 

Les membres de la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile Guinéenne ont, au cours d’un point de presse animé ce mardi, déclaré être favorables à l’élaboration d’une nouvelle constitution en République de Guinée.

» Au regard de tout ce qui précède, la CONASOC et alliés dans leur vocation de promouvoir l’unité nationale, de la culture de la paix, de la tolérance et de la non-violence ;

De contribuer au renforcement de la démocratie et de l’État de droit ; de s’investir dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, suivent et observent le débat sur le projet de nouvelle constitution depuis un certain temps.

Après consultation aussi bien des personnes ressources que ses démembrements, se déclarent favorable à l’adoption d’une nouvelle constitution en Guinée, pour résoudre les insuffisances constatées au vue de l’évolution socio-politique du pays », a déclaré Alice Tounkara, membre du bureau exécutif de ladite coalition..

Mohamed Cissé