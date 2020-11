La CONASOC invite le président Alpha Condé à ‘’faire respecter l’autorité de l’Etat’’

Les acteurs de la Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne (CONASOC) ont fait une déclaration ce mardi 10 novembre 2020, à Conakry. Une déclaration qui intervient au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 18 octobre dernier par la Cour constitutionnelle. Lesquels résultats donnant le Président Alpha Condé vainqueur dès le premier tour avec 59,50% des voix contre 33,49% pour son challenger Cellou Dalein Diallo.

Après l’observation du scrutin, et le combat pour une élection apaisée, El hadj Mamady Kéita, président de la CONASOC a jugé plus que nécessaire d’appeler les Guinéens de toutes les sensibilités confondues à l’acceptation de la décision de la Cour constitutionnelle, dernier recours en matière électorale en Guinée.

« J’invite les leaders politiques, militants et sympathisants des partis politiques, à accepter les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle ; les sages, les leadeurs religieux et d’opinions, de continuer à sensibiliser pour la paix, la quiétude et la cohésion sociale ; les médias nationaux et internationaux, à plus d’impartialité dans le traitement de l’information… », a-t-il lancé.

Poursuivant, il invite le premier Président de la quatrième République à « Garantir et préserver la paix et l’unité nationale ; Œuvrer pour une justice efficiente et équitable ; Faire respecter l’autorité de l’Etat ; Sécuriser et défendre nos paisibles populations et leurs biens ; Faire du développement des infrastructures une des priorités (éducation, santé, route etc…) »

Et de faire de mentionner, « La Coalition Nationale des Organisations de la société civile guinéenne présente ses condoléances les plus attristées aux différentes familles, civilo-militaires éplorées. »

Mohamed Cissé