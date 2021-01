La Coordination pour l’orientation de la Basse Guinée “Cobag“ convoque une AG, le vendredi (communiqué)

Le Bureau Exécutif de la COBAG informe l’ensemble des membres de la Coordination pour l’Orientation de la Basse Guinée qu’une importante Assemblée générale (AG) se tiendra le vendredi 29 janvier 2021 à 14h 30 au domicile de la présidente des femmes COBAG, Hadja Nènè Nkoya TOURE à Mafanco.

Tous les membres des antennes communales de Conakry (Kaloum, Matam, Dixinn, Ratoma et Matoto) et les antennes de Dubréka et Coyah sont conviés. Les antennes de Forécariah, Kindia, Télimélé, Fria, Boffa et Boké seront représentées par le président du grand bureau, la présidente des femmes et le président des jeunes.

D’importants points sur la vie de la COBAG et les problèmes de la Basse Guinée seront discutés au cours de cette Assemblée générale qui sera présidée par le Président de la COBAG Elhadj Malick Sankhon.

Le Bureau Exécutif de la COBAG sait compter sur la mobilisation habituelle de ses membres.

Conakry le 24 janvier 2021

Le Bureau Exécutif de la COBAG