La Côte d’Ivoire aux prises avec des délestages

CRISE. Un déficit de production d’électricité plonge le pays dans le délestage, obligeant la compagnie nationale d’électricité à rationner ménages et sociétés.

Depuis quelques jours, les Ivoiriens souffrent de délestages récurrents dans la fourniture de l’électricité et le font savoir. « C’est dommage qu’un si grand pays comme la Côte d’Ivoire en arrive au point du délestage », se plaint cet internaute sur Twitter. La colère monte, car le fléau de coupure de courant touche toutes les grandes villes du pays, comme la capitale économique, Abidjan, métropole d’environ 5 millions d’habitants. Le patronat, les consommateurs et les syndicalistes sont vent debout alors que le pays se veut un leader régional dans le secteur de l’électricité.

« Ce délestage que vit la Côte d’Ivoire doit être le dernier de son histoire. On ne peut pas être à ce niveau et avoir des problèmes de 1960 encore. Quitte à faire les choses, faisons-les bien. Toute l’attractivité créée ces dernières années, côté business, risque de s’envoler », avertit un usager sur les réseaux sociaux.

« Quand ce n’est pas l’eau, c’est le courant ! » se plaint un habitant de Yamoussoukro. « Ici, à Korhogo [principale ville du nord de la Côte d’Ivoire, NDLR], il n’y a pas un jour sans qu’on assiste à une coupure de courant, mettant en danger nos appareils ménagers », confie un fonctionnaire.

La Côte d’Ivoire, qui connaît une forte embellie économique depuis huit ans, a produit en 2019 plus de 2 229 mégawatts (MW) d’électricité et a exporté en 2020 11 % de sa production d’électricité vers six pays voisins – Ghana, Togo, Bénin, Burkina, Mali et Liberia –, selon le ministère de (…) lire la suite de l’article sur Le Point en cliquant ici