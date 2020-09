Rebondissement dans l’affaire Guillaume Kigbafori Soro. Le leader du mouvement, Générations et Peuples solidaires (GPS) et ancien président de l’Assemblée nationale doit être à mesure de jouir de ses droits d’élire et d’être élu. C’est la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui l’a dit dans une décision de ce mardi, 15 septembre dont Mediaguinee détient copie…