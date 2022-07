La CPR dit non aux manifestations et appelle au dialogue

A 48h de l’appel à manifester lancé par le FNDC, la Coalition des Partis de la Rupture (CPR), invite au dialogue et considère inopportunes les manifestations du 28 juillet et du 04 août prochains, la médiation ayant été amorcée par la CEDEAO avec l’envoi de Boni Yayi à Conakry….

Déclaration de la Coalition pour la Rupture (CPR)…



Le dimanche 05 septembre 2021, la rupture institutionnelle et constitutionnelle a provoqué une crise politique profonde dans le pays, conduisant à l’avènement d’un régime de transition dirigé par le CNRD. Acclamé, adoubé et accompagné par la classe politique et la société civile, le CNRD ouvre les consultations à toutes les forces vives du pays ayant abouti à la conception d’une charte servant dorénavant de constitution provisoire, le temps de l’élaboration et de l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale qui marquera le retour à l’ordre constitutionnel.



Au regard de l’état désastreux du pays, le principe de la refondation axé sur la redevabilité est devenu la pierre angulaire du nouveau régime. Conséquemment, des actions vigoureuses de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent, les détournements de deniers publics…ont été entreprises contre les anciens cadres et gestionnaires de l’administration publique du pays. Ces fonctionnaires de l’ancien régime sont accusés d’être responsables de la déchéance économique, sociale, culturelle, politique… de la société guinéenne.

C’est dans cette foulée empreinte de suspicion et de fortes dissensions que le CNRD a invité chaque coalition politique à proposer la durée de la transition. C’est ainsi que la CPR a proposé 36 mois et chaque alliance politique a donné sa proposition au CNRD. Celui-ci a retenu 39 mois que le CNT à réduit à 36 mois. Aujourd’hui, cette durée qui a été rejetée par les uns et acceptée par les autres, est devenue la pomme de discorde qui divise la classe politique guinéenne.

Face à cette situation conflictuelle une partie de la classe politique a subordonné sa participation au dialogue à l’intervention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Lors du dernier sommet des Chefs d’État de la CEDEAO sur la transition en Guinée, tenu à Acra, l’ex Président du Bénin Boni Yayi est nommé comme Médiateur à Conakry. En réalité, cette désignation devait contribuer à apaiser le climat socio-politique. Malheureusement, c’est ce moment que mettent à profit certains leaders politiques et acteurs de la société civile pour appeler aux manifestations, renonçant ainsi au dialogue.



C’est pourquoi, la CPR :