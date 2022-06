La CSCBC déplore l’interdiction des manifs pacifiques en Guinée et la détérioration de la relation avec la CEDEAO

En conférence de presse ce jeudi 2 juin 2022 à la minière, la Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite des Partis Politiques en République de Guinée (CSCBC) a tenu une déclaration relative à la situation sociopolitique du pays et au respect des dispositions dudit code.

Si elle trouve louables les efforts fournis par les nouvelles autorités telles la publication de la charte de la transition, la mise en place des organes de la transition et les initiatives du gouvernement visant la moralisation de la gestion des affaires publiques à travers la mise en place de la CRIEF, l’assainissement du fichier de la fonction publique et la récupération des domaines et biens de l’État, mais également les initiatives des nouvelles autorités de la transition relatives à l’organisation des assises nationales sur toute l’étendue du territoire national et dans certains pays sous le sceau d’une commission vérité et pardon en vue d’une réconciliation nationale et la mise en place d’un cadre de concertation inclusif et la publication des dix étapes de la transition, la CSCBC déplore tout de même le fait que » Les manifestations publiques pacifiques aient été interdites par un communiqué du CNRD du 13 mai, réitéré dans celui du 31 mai 2022 ; la relation d’entente cordiale entre la République de Guinée et la CEDEAO se détériore du fait des échanges de propos inamicaux entre les responsables des deux entités ; soit mis en place un cadre de concertation inclusif en lieu et place d’un cadre de dialogue politique permanent tel que réclamé par les partis politiques et la société civile ; l’absence d’un large consensus sur la fixation de la durée de la transition et l’ensemble des dix étapes définies par les autorités « .

Se fondant donc sur les dispositions du Code de Bonne Conduite des Partis Politiques, ces membres de la commission composée des représentants de partis politiques ont formulé des recommandations à l’endroit du CNRD, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et des partenaires techniques et financiers

» Au CNRD: Veiller au respect scrupuleux des dispositions de la charte de la Transition et continuer à rechercher un consensus large autour de la durée de la Transition conformément å l’article 77 qui dispose que:

«La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les Forces Vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le Développement ».

Réunir les garanties’ d’encadrement des manifestations, tel que souligné dans le communiqué N°0015/CNRD/2022 du 31 mai 2022, afin de rendre effectif l’ exercice de ce droit fondamental de manifestations publiques pacifiques; Poursuivre les échanges avec la CEDEAO et les partenaires internationaux pour trouver un accord dans la conduite de la transition.

Au Gouvernement: Créer les conditions devant permettre le renforcement d’un climat de contiance entre les acteurs politiques conformément à l’article ler du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée qui dispose de: « Promouvoir un esprit républicain par l’instauration d’un climat de confiance entre les partis politiques d’une part et entre les autorités compétentes et les

partis politiques d’autres part ».

Mettre en place un cadre de dialogue permanent tel que souhaite par les acteurs socio-politiques du pays afin de rechercher un consensus autour de toutes les questions d’intérêt général assorti d’accord opposable à toutes les parties.

Aux partis politiques: S’inscrire dans une logique de dialogue et d’entente pour défendre l’intérêt du peuple pendant cette période sensible de la transition, comme le recommande l’article 33 du code de bonne conduite des partis politiques qui dispose: «Régler leurs différends par le dialogue, la concertation, la conciliation et la médiation avant de recourir à la justice s’il y a lieu »;

S’inscrire dans une logique d’ apaisement en assurant I’éducation civique des militants et sympathisants conformément à l’article 12 du Code de bonne conduite des partis politiques qui dispose: «Assurer l’éducation civique de leurs militants et sympathisants » pendant cette période de transition;

Continuer à respecter toutes les dispositions du code de bonne conduite des partis politiques avant, pendant et après les élections qui marqueront le retour à l’ordre constitutionnel.

A la société civile : Observer sa mission d’écoute, d’alerte, de veille, de propositions et d’éducation civique des citoyens pendant cette période de Transition en conformité avec la charte de la société civile.

Aux Partenaires techniques et financiers (PTF) : Soutenir les réformes constitutionnelles, légales, institutionnelles et politiques pouvant contribuer à la crédibilisation des prochaines élections et à l’apaisement du climat politique autour de la Transition » , a lu le porte-parole Mamadou Tahirou Bah dans la déclaration.

Rappelons que la Commission de Suivi du Code de Bonne Conduite des Partis Politiques en République de Guinée (CSCBC) est un organe de veille, de promotion de l’éthique, du fair-play politique et de l’apaisement du climat socio-politique avant, pendant et après les élections. Conformément à son règlement intérieur, elle est animée par un Directoire national composé de 9 membres issus des partis signataires ayant obtenu le plus grand nombre de Conseillers communaux lors des élections locales de 2018 et ayant participé au moins à une élection nationale

depuis la date des premières signatures du code en 2008.

Maciré Camara

628 112 098