La culture guinéenne en deuil: Elh. Mohamed Lamine Camara du Horoya Bande est décédé, à Coyah (Famille)

Nous venons de l’apprendre, le doyen du Horoya Bande National, Elhadj Mohamed Lamine Camara est décédé dans la nuit du lundi 17 octobre, dans la préfecture de Coyah où il vivait sa retraite ces dernières années. Contacté dans la matinée de ce mardi 18 octobre, le fils du défunt, Sakoba Camara a confirmé la triste nouvelle.

À l’en croire, c’est « Hier dans la soirée il a fait un malaise et on l’a transporté d’urgence à l’hôpital préfecture de Coyah, au service de réanimation. Mais malheureusement, quand on est arrivé, le service nous a annoncé qu’il est décédé depuis quelque temps ».

Quand au programme des funérailles, il a laissé entendre que rien a été décidé pour l’instant : « On attend le ministère de la culture », a-t-il laissé entendre.

Il faut rappeler que dans une interview accordée à Mediaguinee le 04 août dernier, quelques heures après la remise officielle de l’ex résidence de Sidya Touré, président de l’UFR au Bureau Guinéen de Droit d’Auteurs (BGDA), Elhadj Mohamed Lamine Camara, chef d’orchestre du Horoya Bande National qui réclame ce domaine depuis 25 longues années, se remettait à la volonté de Dieu, qu’il s’arrêtait et qu’il s’en lave les mains sur cette affaire de la maison [ancien siège du Horoya Bande National ou le Club de la Minière ndlr ] parce que tout le monde est contre le Horoya Bande National depuis la mort de Sékou Touré, avait-il dit.

Elhadj Mohamed Camara est décédé à l’âge de 79 ans.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08