La défense des anciens Premier ministre et ministres Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui n’entend pas courber l’échine devant le procureur spécial de la Crief Aly Touré.

Dans un communiqué dont copie a été transmise à Mediaguinee, les avocats de la défense Me Djibril Kouyaté et Dina Sampil ont accusé la RTG de partialité et promis de continuer la procédure jusqu’à la libération de leurs clients.