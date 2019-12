La délégation internationale rencontre le Groupe National de Contact : ‘’nous avons eu des échanges très fructueux’’

Les consultations entre la délégation internationale -composée entre autres des anciens chefs d’Etat du Nigeria Goodluck Jonathan et du Bénin Nicéphore Soglo- et les acteurs politiques guinéens se poursuivent à Conakry.

Après l’opposition et la mouvance présidentielle, ce mardi, ce fut le tour du Groupe National de Contact (GNC) composé du Professeur Salifou Sylla et du Dr Makalé Traoré de s’entretenir avec la délégation internationale.

Parlant de la rencontre, le président du GNC Pr Salifou Sylla a confié qu’il a surtout été question des élections législatives du 16 février prochain.

« Je crois que nous avons eu un très bon entretien, nous avons eu des échanges très fructueux. Notre appréciation de la situation et nos préoccupations quant à la situation qui se vaut dans le pays aussi bien au niveau des débats qui ne sont pas toujours à la hauteur de bons citoyens et également des élections législatives qui se préparent et qui devraient normalement être faites de manière correcte, honnête et équitable. Nous avons expliqué ce que nous pensons à la délégation sur la situation dans le pays et je crois qu’ils ont bien retenu », a-t-il dit.

Les consultations se poursuivent encore à Conakry. Pour l’heure, c’est la CODENOC qui est reçue.

Maciré Camara