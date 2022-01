La dépouille de Aminata Touré est arrivée : pluie d’hommages…

Plusieurs personnalités et anciens cadres du pays ont effectué le déplacement, Lundi 17 janvier 2022, à l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré, pour réceptionner, la dépouille mortelle de Mme Camara née Aminata Touré, fille aînée du Premier Président de la Guinée indépendante et Mairesse de la Commune de Kaloum, décédée au royaume chérifien des suites de maladie.



Ayant effectué le déplacement, l’ancien Premier ministre Kabinet Komara, qui a vécu les moments de la révolution, est revenu longuement sur la vie de la défunte qui s’est éteinte à l’âge de 69 ans.

« Je crois que tous les Guinéens d’un certain âge connaissaient certains actes exemplaires de Mme Camara née Aminata Touré, pour au moins un certain nombre de raisons. C’est le symbole de l’humilité, de la générosité, le symbole de l’amour pour la patrie. C’est une personne qui n’a fait aucune distinction entre les filles et les fils de ce pays. C’est une personne dont le comportement n’a jamais démontré qu’elle était issue d’un palais présidentiel. C’est une personne qui a fait ses études ici en même temps que nous tous, elle a partagé les mêmes plats ,les mêmes réalités, elle s’est comportée de la manière la plus simple qui soit. Et aujourd’hui que nous pleurons sa mort, j’en connais un passé pour la commune de Kaloum quand elle a décidé de s’engager en politique, elle a refusé de faire une politique partisane…La commune de Kaloum, ça a été l’élection la plus tranchée, la plus claire et la plus nette…Je vais faire une tribune demandant aux Guinéens de prendre exemple sur ceci. Depuis qu’elle est arrivée à la tête de la commune de Kaloum, elle a ressemblé tout un chacun. C’est dommage qu’elle parte sitôt, parce qu’elle aurait été là au moment où les Guinéens ont plus que jamais besoin de se donner les mains.»



Pour sa part, Sékou le Grow du Bembeya Jazz National se souvient aussi de la défunte et de son passé « Ami Touré, la fille aînée du président Ahmed Sékou Touré a marqué l’opinion Guinéenne par son humilité, par sa générosité, par son courage et par son esprit citoyen pour sauvegarder la mémoire de son Papa tel que son père l’avait élevée, elle a vécu comme ça, en respectant tout le monde, en laissant à chacun un souvenir heureux de leur contact. Ami s’en va nous laissant le souvenir d’une brave fille qui avait le souci le faire de la Guinée un havre de paix tel que son père l’avait souhaité.»

Il faut rappeler que la défunte sera inhumée le vendredi 21 janvier 2022, dans la grande demeure des Cases de Bellevue, selon le programme publié par la famille.

Mamadou Yaya Barry

622266708