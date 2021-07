La députée Bintou Touré menace de porter plainte contre Dembo Sylla

Traités « d’indisciplinés» elle et ses acolytes honorable Abdoulaye Kourouma et honorable Boubacar Diallo, par l’honorable Dembo Sylla sur les ondes d’un média de la place, l’honorable Yansané Bintou Touré a donné sa réplique au Président du groupe parlementaire Alliance patriotique.

La présidente du Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement a menacé de porter plainte contre le président du groupe parlementaire. C’était ce jeudi 15 juillet 2021 à l’occasion d’une conférence de presse qu’ils ont animé à la maison de la presse à Kipé pour leur réplique réflexive sur la situation qui prévaut au sein du groupe parlementaire de l’Alliance patriotique

« Hier, vous avez écouté le Président du groupe parlementaire Dembo sur un média. Il nous a insulté comme des bons à rien. D’abord lui il est membre d’un parti, nous nous sommes chefs de parti au même titre que son neveu qui est chef de file de l’opposition. Ils sont membres de la même famille, ça on a compris. Il nous a insulté. Nous qu’on traite d’indisciplinés on ne va pas l’insulter. Moi personnellement je ne vais pas l’insulter, et personne ne l’a insulté ici. mais je me réserve le droit de porter plainte contre honorable Dembo. On va me parler peut-être d’unité parlementaire, mais je vous dit on n’a que 5 ans peut être à l’Assemblée Nationale inch’Allah, moi je vais porterai plainte contre lui. Nous sommes honorables au même titre que nous. Et quand tu acceptes de faire la même classe que ton benjamin, tu te plies aux règles de l’institution. Oui ils ont été plusieurs fois députés mais comme Dieu nous a donné la chance d’être députés à notre jeune âge, c’est pas de notre faute c’est notre destin », a-t-elle déclaré.

Maciré Camara