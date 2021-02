La députée Zénab Camara initie une rencontre d’échanges entre des acteurs politiques

Dans le but d’imposer un débat politique consistant entre acteurs politiques de tous bords confondus, la députée élue sous la bannière du RPG Arc-en-ciel à Boffa, Zenab Camara, a initié un cadre d’échanges ce jeudi, 25 février entre acteurs politiques et jeunes qui aspirent à faire carrière dans la politique. La cérémonie qui s’est tenue dans l’enceinte d’un réceptif hôtelier de Conakry, a connu la présence de grandes figures politiques du pays.

Dans son intervention, l’initiatrice est revenue sur l’objectif de cette rencontre.« Nous avons passé quelques années très difficiles. Donc, il était important de créer un cadre d’échanges entre tous les Guinéens, tous les politiciens de tous bords confondus. Nous nous sommes dit à l’Assemblée Nationale, la 9ème législature qui a eu la chance d’avoir beaucoup de députés jeunes, il fallait que nous puissions faire les choses autrement, innover et avoir cette responsabilité de créer une plateforme d’échanges entre les jeunes et nous », dit-elle. Et d’ajouter: « Et, nous nous sommes dit que c’était dans un cadre convivial, parce qu’en politique, nous avons un débat passionné. Mais, lorsque nous nous retrouvons dans un cadre convivial entre frères et sœurs, c’est beaucoup apprécié », dit-elle.

Le président de l’Assemblée Nationale, Amadou Damaro Camara, qui a pris part à cette rencontre, a souligné qu’« Il revient à la jeunesse de s’impliquer, d’apprendre auprès des anciens pour qu’elle soit suffisamment formée pour pouvoir prendre la relève. La rupture n’interviendra pas du jour au lendemain mais, il y a lieu de tirer les leçons du passé parce qu’il faut un changement. Et, le changement, il faut avoir conscience du passé. Qu’est-ce-qui s’est passé ? Et en tirer les leçons. Il faut avoir la connaissance du présent. Comment est le tissu social aujourd’hui ? Quelles sont les opportunités aujourd’hui ? Il faut avoir en troisième position une vision. On dit que l’avenir appartient certes à Dieu, mais le devenir dépend des actes que nous posons aujourd’hui. Et, vous les jeunes, on vous demande de poser des actes aujourd’hui pour votre devenir », a-t-il lancé.

Le chef de file de l’opposition guinéenne, Mamadou Sylla a, quant à lui, apprécié cette initiative, appelant les organisateurs à la pérenniser.

« Je pense que cette initiative est une première, il faut donc encourager les organisateurs pour ne pas que l’événement ne s’arrête qu’à une seule édition. Les jeunes qui veulent vraiment s’aventurer dans la politique, il faut les aider et les encourager. Nous qui sommes devant les jeunes même s’ils sont trop pressés mais, à un moment donné, il faut avoir le courage de passer la main aux jeunes. Et, je dis que les gens seront surpris mais, un jour, je serais le premier leader à prendre un congé politique et passer la main aux jeunes qui sont dans mon parti ».

Mohamed Cissé