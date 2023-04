La diplomatie des drones de l’Iran est un danger pour l’Occident (Par Alex Grinberg)

Alex Grinberg est un expert de l’Iran à l’Institut de sécurité et de stratégie de Jérusalem. Il prévient que l’exportation de drones par le régime iranien à de mauvais acteurs est en train de déstabiliser non seulement la région mais aussi, comme la guerre de Poutine en Ukraine l’a clairement montré, le monde entier.

Les drones et les missiles font partie intégrante de la course à la puissance asymétrique de l’Iran, aidant le régime à mener à bien ses politiques régionales en apportant son soutien à des mandataires terroristes et en favorisant le chaos et les conflits. Le régime iranien a misé sur les drones comme atout militaire stratégique, car les drones sont beaucoup moins chers que les avions de combat conventionnels, tandis que leur capacité à mener des attaques derrière les lignes ennemies les rend à la pointe de la technologie et hautement désirables pour le président Poutine. Ainsi, l’exportation de ces drones à des mandataires terroristes fait partie intégrante de la stratégie de production de drones de l’Iran depuis le premier jour. La diplomatie iranienne en matière de drones permet au régime d’étendre sa base d’influence dans la région.

L’Iran a fourni des drones à ses fidèles dans tout le Moyen-Orient, notamment au Hezbollah au Liban, aux Houthis au Yémen, au Jihad islamique palestinien et au Hamas à Gaza, ainsi qu’aux milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Le Venezuela assemble également des drones iraniens et, plus récemment, des informations sur la fourniture de drones iraniens au Front Polisario en Algérie ont suscité des inquiétudes quant à la stabilité de l’Afrique du Nord. Alors que les drones iraniens dans la région favorisent les conflits et le chaos depuis 2017, jusqu’à la fourniture de drones iraniens pour la guerre de la Russie contre l’Ukraine, cela s’est produit sous les radars des médias occidentaux et l’attention des décideurs.

Un exemple de déstabilisation régionale “made in Iran” au cours des cinq dernières années est l’utilisation de drones pour mener des attaques orchestrées par l’Iran, à travers les rebelles houthis du Yémen, contre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Les Houthis ont lancé une série d’attaques le 23 mars 2017, faisant s’écraser des drones non armés sur le système de défense antimissile sol-air Patriot de la coalition. Depuis, ils ont déployé sur de plus grandes distances plusieurs drones de fabrication iranienne dotés de charges explosives. Le 14 septembre 2019, les Houthis ont utilisé des drones iraniens pour attaquer les installations pétrolières d’Abqaiq et de Khurais en Arabie saoudite, plus connues sous le nom d’attaques d’Aramco.

Le 30 janvier 2022, les Houthis frappent une frégate saoudienne en mer Rouge à l’aide d’un bateau-drone. Le 20 novembre 2022, des drones des Houthis ont attaqué un navire commercial au terminal pétrolier.

Le 1er juillet 2022, l’Armée de défense d’Israël a abattu trois drones du Hezbollah qui tentaient de s’approcher du champ gazier de Karish. L’Iran utilise également des drones d’attaque directement, sans nécessairement passer par ses milices comme les Houthis ou le Hezbollah. L’Armée de défense d’Israël a signalé que l’Iran avait tenté d’envoyer des armes à feu et des munitions à Gaza à l’aide d’un drone. En septembre 2022, des drones iraniens ont été utilisés pour attaquer les bases de l’opposition kurde en Irak. Cette attaque a été l’une des plus meurtrières et a coûté la vie à au moins neuf personnes. L’attaque la plus récente (10 février) a visé un pétrolier appartenant à Israël dans la mer d’Arabie. Et la liste est longue.

Pour la première fois, la Russie a besoin d’une aide en matière d’armement. Au fil des ans, le Kremlin a négligé le domaine des drones et, par conséquent, l’armée russe ne dispose actuellement d’aucune capacité satisfaisante en matière de drones, tant en termes de quantité que de qualité. En revanche, l’Iran est le seul pays capable et désireux de fournir ces armes au Kremlin (car la vente de drones à la Russie est une autre source de revenus pour le régime de Téhéran) : une synergie puissante au potentiel immensément destructeur.

Le ciblage récent d’infrastructures énergétiques et de civils en Ukraine par l’armée russe à l’aide de munitions et de drones iraniens a enfin attiré l’attention de la communauté internationale sur les liens étroits entre le régime iranien et le Kremlin et sur sa dangereuse “diplomatie du drone”. Si les attaques de drones contre l’Ukraine n’ont pas d’incidence sur le cours de la guerre, leur effet est dévastateur en termes de souffrances humaines et de destructions infligées aux Ukrainiens. En fait, les drones iraniens permettent au Kremlin de cibler directement la population ukrainienne, en contournant le combat avec l’armée ukrainienne.

D’autres acteurs déstabilisateurs de la région, qui ont toujours reçu des armes russes, s’intéressent désormais de plus en plus à la fourniture de drones iraniens. Les médias iraniens se sont vantés que le pays était en train de devenir une “superpuissance du drone”.

Le principal conseiller militaire du Guide suprême iranien, Rahim Safavi, a annoncé que plus de 20 pays étaient intéressés par l’achat de drones iraniens.

Après la Russie, c’est l’Algérie qui figure en tête de liste des clients. L’Etat est connu pour ses violations des droits de l’Homme, notamment les restrictions imposées aux libertés d’expression et de religion des chrétiens et d’autres minorités, et pour les difficultés socio-économiques abyssales de sa population.

Tasneem, un média iranien affilié au CGRI (corps des gardiens de la révolution islamique), a rapporté que l’Algérie avait l’intention d’établir un centre de recherche et de développement de drones dans la ville de Sidi Abdellah, dans le nord de l’Algérie.

L’organe de presse iranien a explicitement évoqué les préoccupations du Maroc et d’Israël concernant la coopération entre l’Iran et l’Algérie dans le domaine des drones. La fourniture par l’Iran de munitions d’attente et de drones d’attaque à l’Algérie renforcera les liens entre les deux régimes autoritaires. Par exemple, le pilotage de drones nécessite une longue formation sur place, et l’Iran est susceptible d’envoyer des instructeurs arabophones du Hezbollah à cette fin. Quoi qu’il en soit, cet axe de plus en plus audacieux est une mauvaise nouvelle pour les intérêts occidentaux dans la région.

Le Front Polisario, bienfaiteur algérien et allié iranien dans la région, s’oppose farouchement aux liens croissants entre son grand rival, le Maroc, et Israël, et n’hésitera pas à utiliser des drones iraniens contre le premier. Cette situation pourrait menacer la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord et constituer une menace grave pour les intérêts occidentaux dans la région : une escalade potentielle du conflit du Sahara occidental, une atteinte à la sécurité énergétique que des pays occidentaux comme l’Allemagne attendent de l’Algérie et peut-être même des répercussions humanitaires, notamment des vagues d’immigration résultant de l’instabilité régionale.

Alors qu’aucun pays ayant un intérêt dans la paix et la stabilité régionales ne devrait acheter des drones au régime iranien, les États-Unis devraient faire pression pour empêcher cet axe impie de régimes autoritaires d’acquérir des capacités destructrices de pointe “made in Iran”. Et pas seulement en raison de la dimension morale de la géopolitique.

Les Iraniens utilisent souvent le personnel du Hezbollah pour instruire les milices arabophones. C’est pourquoi livrer des armes de l’Iran au Polisario par la médiation incontestable de l’Algérie signifie également renforcer la présence du Hezbollah en Afrique du Nord. L’Algérie pourrait encourager le Polisario à attaquer plus violemment le Maroc maintenant qu’il dispose de drones iraniens. Cela entraînera une réponse plus sévère de la part du Maroc. Par conséquent, la tension déjà existante entre les deux pays en raison du soutien de l’Algérie à la guérilla du Polisario risque de devenir incontrôlable.

Les souffrances amères du peuple ukrainien ont révélé le potentiel destructeur du régime iranien à l’échelle mondiale, au-delà de la menace nucléaire. Il est grand temps que les intérêts nationaux et les valeurs démocratiques du monde libre convergent vers une stratégie unie pour empêcher la diplomatie destructrice des drones du régime iranien de se propager et de déstabiliser davantage.

Avec “fathomjournal“