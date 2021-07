La direction des marchés publics rattachée la Présidence à cause des “défaillances, dysfonctionnements et insuffisances”

On en sait un peu plus clair sur les raisons du rattachement de la direction des marchés publics à la Présidence de la république.

Ce jeudi 29 juillet, le chef de l’État guinéen a signifié en conseil des ministres, les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision.

« Monsieur le président de la république a indiqué au conseil que la direction des marchés publics, anciennement, sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances est passée sous l’autorité de la présidence de la république en raison de défaillances et de dysfonctionnements relevés et d’insuffisances aussi constatées » a rapporté le porte-parole du gouvernement.

Selon le compte-rendu du conseil des ministres signé de Tibou Kamara, le président de la république a réitéré son exigence sur la préparation et le lancement à temps des dossiers d’appels d’offres de même que l’attribution des marchés et le respect des principes de consultations ouvertes garantissant l’équité, l’éthique et la transparence absolues.

Désormais, le chef de l’État Alpha Condé aura un regard particulier sur la direction des marchés publics.

Sadjo Bah