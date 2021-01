La famille de Roger Bamba demande au procureur la restitution du corps (avocat)

Après avoir renoncé à l’autopsie, la famille biologique du communicant de l’UFDG, Roger Bamba, décédé en détention le 17 décembre dernier, demande au procureur près le tribunal de première instance de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye la restitution du corps pour des fins d’inhumation.

Joint par Mediaguinee dans la soirée du samedi 02 janvier 2021, Me Salifou Béavogui, a indiqué que : “sur la demande de la famille, j’avais demandé l’autopsie. Après, la famille m’a écrit pour dire qu’elle renonce à l’autopsie de réclamer le corps. Donc, aujourd’hui le souhait de la famille ainsi que du collectif des avocats est que le procureur de la république ordonne ou requiert à ces légistes de l’hôpital Ignace Deen ou en tout cas le chargé de la morgue de Ignace Deen de mettre le corps à la disposition de la famille via ses avocats”. Et de rappeler :” j’ai saisi le procureur demandant la restitution du corps. La famille de Roger Bamba réclame le corps pour des fins d’inhumation. Nous souhaitons vraiment que cela se fasse dans les meilleurs délais. Donc nous n’attendons que le feu vert du procureur pour aller chercher le corps et passer à son inhumation”.

Elisa Camara

