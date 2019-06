La famille d’Elhadj Alpha Oumar Diallo adhère au RPG : ‘’c’est à cause de l’indifférence et l’ingratitude de Cellou Dalein’’

Ce samedi, 22 juin, le RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) a enregistré une nouvelle adhésion en son sein. Il s’agit de la famille d’un communicant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Elhadj Alpha Oumar Diallo.

Selon Alpha Ousmane Diallo Gnelloy, fils du défunt et porte-parole de la famille, l’adhésion de la famille au RPG Arc-En-Ciel est due à l’indifférence et l’ingratitude de Cellou Dalein Diallo suite à la mort de son père

« Aujourd’hui, ce qui nous a poussé a quitté le parti UFDG, c’est l’indifférence et l’ingratitude de Cellou Dalein Diallo au décès de notre cher père. Notre cher papa est décédé le 1er janvier 2019, aucune délégation de l’UFDG ni de son bureau politique aux funérailles de mon père. Le quarantième jour du sacrifice de mon papa, aucune délégation n’a pu assister, à plus forte raison lui-même l’ingrat Cellou Dalein Diallo. A la fin du veuvage de nos chères mamans, impossible d’envoyer une délégation ni même nous assister moralement, pas financièrement. Depuis janvier jusqu’à maintenant, après une réflexion de six mois, nous la famille d’Elhadj Oumar Diallo, venons solennellement adhérer au RPG arc en ciel pour enfin montrer notre soutien au président de la République Son Excellence le Professeur Alpha Condé », a dit le nouvel adhérent au parti au pouvoir.

« Nous ne sommes pas ici aujourd’hui au RPG pour diffamer une personne ni faire la propagande », poursuit-il, ajoutant la mise en place prochaine d’un nouveau front Front Uni pour la Nouvelle Constitution (FUNC).

Maciré Camara

+224 628 112 098