La fête du football démarre aujourd’hui en Egypte (Par Bangaly Condé)

Tous les projecteurs seront braqués ce vendredi 21 juin 2019 sur l’ouverture de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au pays des pharaons.

Contrairement aux éditions précédentes, celle de cette année aura la particularité de regrouper 24 nations qui auront à batailler dans une empoignade serrée où tous les coups seront permis pour être sur la première marche du podium. Il y aura 52 matches en un peu moins d’un mois, c’est ce qui attend ceux qui souhaitent suivre la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Pour rappel, l’organisation de cette CAN a été retirée au Cameroun, initialement pays organisateur, par la Confédération africaine de football (CAF). Cette dernière pointait du doigt des retards en termes d’infrastructures et de sécurité.

Les 24 pays seront repartis en 6 groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes, tout comme les quatre meilleurs troisièmes en poules.

Jusqu’en quarts de finale, les matches de la compétition seront répartis dans six stades différents. Mais à partir des demies, l’intégralité des rencontres se déroulera dans la capitale égyptienne, au stade du 30 juin ainsi qu’au stade international du Caire.

Le Syli de Guinée aura à découdre avec le Nigeria, Madagascar et Burundi dans le groupe B. Sauf surprise la Guinée et le Nigeria devraient sortir de cette poule pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il y aura en embuscade le Madagascar et le Burundi.

Le Madagascar qui est considéré comme un des néophytes de cette retrouvaille et qui sera à sa première participation de son histoire à une phase finale de Coupe d’Afrique, a beaucoup impressionné lors des éliminatoires. Puisqu’il sera le premier pays qualifié des du groupe A devant le Sénégal. Même si ce dernier a fini premier du groupe.

Le Burundi placé dans le même groupe que le Mali et le Gabon lors des éliminatoires, personne ne donnait cher de la peau des Burundais. Pourtant, ils ont fait mieux que résister. Ils ont terminé meilleure attaque de la poule avec 11 réalisations et sont parvenus à composter leur ticket pour l’Égypte en tenant en échec les Panthères gabonaises. Résultat final : deuxième invaincu du groupe C.

Autant dire que le Syli de Guinée et les « Green Eagles » du Nigeria sont avertis. Les Barea de Madagascar et les Intamba mu Rugamba (les Hirondelles) ne seront pas complexés et seront capables de surprendre lors de cette CAN.

Malgré les trois défaites du Syli sans Naby Kéita, lors des matches de préparation contre la Gambie, le Bénin et l’Egypte, il reste un des grands favoris de cette CAN si on s’en tient au dernier classement FIFA où la Guinée s’est hissée à la 6ème place. Il suffit que l’entraîneur Paul Put apporte du nouveau sang à l’attaque guinéenne et corriger la fébrilité de la défense. Car le bilan de ces 3 derniers matches ne plaident pas en sa faveur. Cinq buts encaissés contre un seul but marqué pour 270 minutes de jeu. Ça fait peur puisque dès samedi 22 juin 2019 la Guinée disputera son premier match contre Madagascar à partir de 22 heures locales à Alexandrie.

Le match d’ouverture de cette CAN 2019 se déroulera au stade international du Caire, aujourd’hui, 21 juin, et opposera le pays organisateur, l’Égypte, finaliste de la CAN en 2017, au Zimbabwe. S’ensuivront les autres matches de la phase de poule jusqu’au 2 juillet.

Ci-joint le programme complet de la 32ème édition de la CAN 2019

1re journée :

21 juin : – Égypte / Zimbabwe, à 22 h au Caire (Groupe A)

22 juin : – RD Congo / Ouganda, à 16 h 30 au Caire (Groupe A)- Nigeria / Burundi, à 19 h à Alexandrie (Groupe B)- Guinée / Madagascar, à 22 h à Alexandrie (Groupe B)

23 juin : – Maroc / Namibie, à 16 h 30 au Caire (Groupe D)- Sénégal / Tanzanie, à 19 h au Caire (Groupe C)- Algérie / Kenya, à 22 h au Caire (Groupe C)

24 juin : – Côte d’Ivoire / Afrique du Sud, à 16 h 30 au Caire (Groupe D)- Tunisie / Angola, à 19 h à Suez (Groupe E)- Mali / Mauritanie, à 22 h à Suez (Groupe E)

25 juin : – Cameroun / Guinée-Bissau, à 19 h à Ismailia (Groupe F) Ghana / Bénin, à 22 h à Ismailia (Groupe F)

2e journée :

26 juin : – Nigeria / Guinée, à 16 h 30 à Alexandrie (Groupe B)- Ouganda / Zimbabwe, à 19 h au Caire (Groupe A)- Égypte / RD Congo, à 22 h au Caire (Groupe A)

27 juin : – Madagascar / Burundi, à 16 h 30 à Alexandrie (Groupe B)- Sénégal / Algérie, à 19 h au Caire (Groupe C)- Kenya / Tanzanie, à 22 h au Caire (Groupe C)

28 juin : – Tunisie / Mali, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)- Maroc / Côte d’Ivoire, à 19 h au Caire (Groupe D)- Afrique du Sud / Namibie, à 22 h au Caire (Groupe D)

29 juin : – Mauritanie / Angola, à 16 h 30 à Suez (Groupe E)- Cameroun / Ghana, à 19 h à Ismailia (Groupe F)- Bénin / Guinée-Bissau, à 22 h à Ismailia (Groupe F)

3e journée :

30 juin : – Madagascar / Nigeria, à 18 h à Alexandrie (Groupe B)- Burundi / Guinée, à 18 h au Caire (Groupe B)- Ouganda / Égypte, à 21 h au Caire (Groupe A)- Zimbabwe / RD Congo, à 21 h au Caire (Groupe A)

1er juillet : – Afrique du Sud / Maroc, à 18 h au Caire (Groupe D)- Namibie / Côte d’Ivoire, à 18 h au Caire (Groupe D)- Kenya / Sénégal, à 21 h au Caire (Groupe C)- Tanzanie / Algérie, à 21 h au Caire (Groupe C)

2 juillet : – Bénin / Cameroun, à 18 h à Ismailia (Groupe F)- Guinée-Bissau / Ghana, à 18 h à Suez (Groupe F)- Mauritanie / Tunisie, à 21 h à Suez (Groupe E)- Angola / Mali, à 21 h à Ismailia (Groupe E)

Huitièmes de finale :

5 juillet : – 1er groupe D / 3e groupe B/E/F, à 18 h au Caire- 2e groupe A / 2e groupe C, à 21 h au Caire

6 juillet : – 2e groupe B / 2e groupe F, à 18 h à Alexandrie- 1er groupe A / 3e groupe C/D/E, à 21 h au Caire

7 juillet : – 1er groupe B / 3e groupe A/C/D, à 18 h à Alexandrie- 1er groupe C / 3e groupe A/B/F, à 21 h au Caire

8 juillet : – 1er groupe E / 2e groupe D, à 18 h à Suez- 1er groupe F / 2e groupe E, à 21 h à Ismailia

Quarts de finale :

10 juillet : – Quart de finale 1, à 18 h au Caire- Quart de finale 2, à 21 h au Caire

11 juillet : – Quart de finale 3, à 18 h à Suez- Quart de finale 4, à 21 h au Caire

Demi-finales :

14 juillet : – Demi-finale 1, à 18 h au Caire- Demi-finale 2, à 21 h au Caire

Finales:

17 juillet : Finale pour la 3e place, à 21 h au Caire

19 juillet : Finale, à 21 h au Caire

