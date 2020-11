La fondation KPC vole au secours de la porteuse du projet ‘’Aquarium” à hauteur de 90 millions fg

La Fondation KPC pour Humanitaire ne cesse d’ouvrer dans le cadre de la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes guinéens. Ce lundi, 9 novembre 2020, elle a procédé à la remise officielle d’un chèque de 90 millions francs guinéens à la porteuse du projet ‘’Aquarium” en vue de l’aider à réaliser ses rêves dans l’agrobusiness.

C’était en présence du PDG de GUICOPRES, Kerfalla Camara “KPC” qui avait à ses côtés plusieurs de ses proches collaborateurs et des responsables de sa fondation. Selon la porteuse, son projet (Aquarium) rentre dans la promotion de l’agrobusiness et porte sur la création d’une chaîne de fabrication et de distribution des produits laitiers et de fruits pressés bio (naturel).

« Notre projet consiste à créer des espaces de restauration et de consommation bio et services. Par manque de choix ou de moyens, la plupart des consommateurs sont amenés à consommer des produits peu recommandables sur le plan sanitaire parce que ces produits contiennent des substances néfastes à la santé et au bien-être. Pour tenir compte de cette tendance, nous proposons des produits bios en toute qualité répondant aux exigences des consommateurs. J’ai voulu créer à partir des produits de la Guinée, des jus de fruits naturels pour favoriser l’agriculture locale et pour le bien être de la population», dira entre autres Ousmane Tanou Diallo, avant de remercier la fondation pour son accompagnement.

Pour l’administratrice générale de la fondation KPC, le but de l’organisation est de faciliter et participer à développer la Guinée sur le plan socioéconomique en aidant les projets ambitieux et qui créent des emplois.

« Ce sont des jeunes filles de 16 ans, très ambitieuses et ce projet qui porte sur l’agrobusiness va créer des emplois et impacter positivement l’environnement guinéen, c’est pourquoi nous avons décidé de les accompagner en finançant leur projet », a mentionné Mme Mariam Kourouma.

Youssouf Keita