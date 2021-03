La fondation Miss RTG 2020 annonce les couleurs de sa prochaine tournée dans les régions administratives

La fondation Miss RTG 2020 a animé une conférence de presse ce jeudi 11 mars 2021, au chapiteau du Palais du Peuple, pour annoncer les couleurs d’une tournée de sensibilisation à travers des causeries éducatives et des documentaires sur le cancer de l’utérus, dans les 8 régions administratives de la Guinée. Une tournée placée sous le thème “la beauté au service de l’humanité”.

Cette fondation a, à sa tête la gagnante de ce concours Miss RTG 2020, Saran Keïta, qui dans son discours a rappelé les objectifs de cette tournée. « Nous avons décidé d’alerter nos sœurs, nos mères et surtout les couches vulnérables qui n’ont pas facilement accès à certaines informations sur ces types de maladie afin d’y parer et de préparer les mentalités sur les modes de transmission et du traitement du cancer de l’utérus. Cette tournée va déposer ses valises dans la préfecture de Boké du 1er au 2 Avril 2021. Durant 2 jours, le district de Maré, dans la sous-préfecture de Kamsar abritera des séances éducatives et une projection de documentaire sur le cancer du col de l’utérus. Le projet que la fondation Miss RTG 2020 porte pour cette première saison est “le cancer du col de l’utérus”. Cette infection, longtemps étiquetée come maladie qui s’attaque aux vieilles ou aux femmes qui ont franchi la trentaine, a trouvé une nouvelle cible qu’est la jeune fille de moins de 14 ans. », a-t-elle rappelé.

Aya Diawara, cheffe de la section culturelle à la RTG et l’initiatrice de ce concours Miss RTG, a dit toute sa satisfaction. « C’est après le concours qu’elles ont décidé de se mettre ensemble et de créer la fondation. Elles ont dit il n’y a pas une première, il n’y a pas une deuxième ni une troisième. On sera ensemble pour créer la fondation Miss RTG 2020…Dans le monde, on parle de beauté, mais les filles ont compris aujourd’hui, la beauté n’est vraiment pas l’essentiel, la beauté vient après. On se sert de sa beauté, on se sert de sa beauté, on ne peut pas vivre de sa beauté. Je pense que beaucoup de filles ont compris ça. C’est très important. Servez-vous pour séduire, sourire, pour apporter du bien à côté de vous, mais ne vous servez pas de votre beauté pour dire je vais séduire, pas pour dire je vais faire ma vie là-dedans. Parce que celui qui a fait votre vie viendra la récupérer lorsque votre beauté va se faner. », a t-elle conseillé.

Présent à la loge officielle, Ibrahima Keïta de la Primature, paneliste, a, pour finir, encouragé les filles dans cette initiative, tout en leur disant ceci : « la beauté, c’est quand l’intérieur est aussi beau que l’extérieur…Tous les changements positifs dans le monde ont été faits par les jeunes, au moment où ils étaient jeunes…’’Gouverner autrement’’ ça sera avec nous, ça sera avec les jeunes. Nous, nous sommes déjà formatés. La normalité pour nous est toujours plus ou moins bancale. C’est les jeunes filles qui vont amener cette nouvelle normalité, qui va amener les Guinéens à s’entraider et à initier des initiatives pour le bien de la communauté. »

Mamadou Yaya Barry